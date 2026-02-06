"Örökre velünk marad" – fekete-fehér fotóval jelentkezett, gyászol Orbán Viktor

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 12:20
Vásáry Tamás halála a miniszterelnököt is megrendítette.

Mint arról korábban beszámoltunk, csütörtök éjjel elhunyt Vásáry Tamás. A nemzet művésze, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester, a Szent István Rend birtokosa a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja élete 93. évében hunyta le örökre a szemeit. Halála az ország zenerajongói mellett Orbán Viktort is megrendítette: a miniszterelnök a következő szavakkal és egy fekete-fehér fotóval búcsúzott:

Elment a Nemzet Művésze, de munkássága örökre velünk marad. Isten nyugosztalja Vásáry Tamást!

 

