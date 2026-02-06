Vásáry Tamás nem félt a haláltól - a nagy művész egy interjúban vallott az életfelfogásáról

Aki valaha találkozott és beszélgethetett Vásáry Tamással, az soha nem felejti el. Több mint tíz éve egy olasz étteremben ebédelhettem vele együtt. Szerette az olasz ételeket, kedves ismerősként köszöntötték a pincérek és ismerték az ízlését: mindent sok fokhagymával, de nem csípősen. Már akkor elmúlt 80 éves, elsősorban zongoraművész és karmester, de költő, író és filozófus is egyszemélyben. Végtelen közvetlenséggel azonnal tegezést ajánlott és anekdotázni kezdett. Ritka jó előadó volt, páratlan humorral és életszeretettel.

Vásáry Tamás gazdag és kalandos életet élt. Ezt a régi képet ő adta magáról

Azt mindenki tudja Vásáry Tamásról, hogy Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester, a Szent István Rend birtokosa a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja volt. Azt már kevesebben, hogy húsz évesen lett Kodály Zoltán tanársegédje, bejárta a világot, a legnagyobb színpadokon játszott és vezényelt. Kodály Zoltánnak - na meg ifjúkori gyengébb fizikumának - köszönhette, hogy nem kellett bevonulnia katonának. Az, hogy igyekezett óvni az egészségét, családi örökség volt. Erről így mesélt:

Az egészséges szokásokat a családjából hozza az ember. A nagyapám sportoló volt, és édesanyám kisgyerekkoromtól egészségesen nevelt. Nálunk nem lehetett otthon dohányozni, feketét nem ittak, bor csak akkor volt az asztalon, ha vendég jött, más akkor sem. Magántanuló voltam, úgyhogy még az osztálytársak se ronthattak el. Édesanyám sokat adott a higiéniára, és mindig ellátott jó tanácsokkal, féltett. Svédtornára tanított, ma is minden nap azzal kezdem a napot. Ő is sziesztázott délben, ahogy ma én is, és szeretett sétálni. A Gellérthegy tövében lakom, minden este felballagok a Citadellára és vissza

- mondta el 2014-ben.

12 éves korától jógázott. Igaz, egyszer abba kellett hagynia, mert saját bevallása szerint hajlamos volt a túlzásokra, így ezt is túlzásba vitte egy időben. "A jógában van két nagyon fontos alapszabály. Az egyik, hogy állandóan csinálni kell, folyamatosan, kitartóan minden nap. A másik, hogy nem szabad erőltetni. Na, ez utóbbival nem törődtem, a vége az lett, hogy abba kellett hagynom. 1958-ban kezdtem aztán újra, és azóta jógázom csaknem minden nap" - nyilatkozta a Természetgyógyász Magazinnak.