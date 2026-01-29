Sokkot kapott az édesanya: eltűnt az óvodából a 2 éves kisfia, kihűlve és mozdulatlanul találtak rá

A kisgyermek egy órára eltűnt az edinburgh-i Turnhouse Roadon található Maybury Primary Early Learning and Childcare Centre óvodából január 16-án. Az édesanya nem sokkal dél előtt érkezett az intézményhez, hogy hazavigye a fiát, ekkor közölték vele, hogy a gyermeket nem találják, és a rendőrséget is értesítették.
A kisfiút végül egy homokozós tartályban találták meg összegömbölyödve, az édesanya pedig a legrosszabbtól tartott, mivel a gyermek jéghideg volt és nem mozdult.
Amikor kinyitottam a tartályt, azt hittem, halott, mert magzati pózban feküdt és nem mozdult
– mondta a sokkot kapott édesanya.
Hideg volt, reszketett, a bőre sápadt volt, az arca, a szája és az orrlyukai tele voltak homokkal. Amikor felemeltem, zavart volt, és csak belesüppedt a karjaimba. Miután beértünk, nem tűnt önmagának, reszketett és mohón itta a vizet. Fogalmam sem volt, hogyan történhetett ez meg, mióta lehetett ott bent, vagy hogy mennyi sót nyelhetett le. Nem értem, hogy nem vette észre senki, hogy eltűnt
– tette hozzá.
A kisfiút azonnal kórházba szállították, csak a későbbiekben, további vizsgálatok után engedték haza. Az eset óta az édesanya otthon tartja a gyermeket, mivel – elmondása szerint – minden bizalmát elvesztette az óvodával szemben – írja a Mirror.
A kisfiút elvileg váltott felügyelet alatt kellett volna tartani – ez egy olyan rendszer, amelyben a dolgozók folyamatosan tájékoztatják egymást a gyermek mozgásáról az intézményen belül.
A 36 éves édesanya az Edinburgh Evening News-nak így nyilatkozott:i
Még mindig nem mondták el, valójában mi történt a kisfiammal azon a napon. Sajnálatos incidensnek nevezték, de ez egyáltalán nem tükrözi, mennyire súlyos volt ez a helyzet. Mindezek után egyszerűen nem tudom visszaküldeni őt oda. Senki nem vállalta a felelősséget azért, ami aznap történt
A Mirror esetről értesítették a Gondozási Felügyeletet.
