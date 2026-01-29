Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Sokkot kapott az édesanya: eltűnt az óvodából a 2 éves kisfia, kihűlve és mozdulatlanul találtak rá

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 18:56
Egy édesanya elmondása szerint azt hitte, hogy kétéves gyermeke halott. Az eltűnt kisfiúra egy homokozós tartályban találtak rá az óvodában.
N.T.
A szerző cikkei

A kisgyermek egy órára eltűnt az edinburgh-i Turnhouse Roadon található Maybury Primary Early Learning and Childcare Centre óvodából január 16-án. Az édesanya nem sokkal dél előtt érkezett az intézményhez, hogy hazavigye a fiát, ekkor közölték vele, hogy a gyermeket nem találják, és a rendőrséget is értesítették.

Fotó: Illusztráció - Aurelie Luylier/Pixabay

A kisfiút végül egy homokozós tartályban találták meg összegömbölyödve, az édesanya pedig a legrosszabbtól tartott, mivel a gyermek jéghideg volt és nem mozdult.

Amikor kinyitottam a tartályt, azt hittem, halott, mert magzati pózban feküdt és nem mozdult

– mondta a sokkot kapott édesanya.

Hideg volt, reszketett, a bőre sápadt volt, az arca, a szája és az orrlyukai tele voltak homokkal. Amikor felemeltem, zavart volt, és csak belesüppedt a karjaimba. Miután beértünk, nem tűnt önmagának, reszketett és mohón itta a vizet. Fogalmam sem volt, hogyan történhetett ez meg, mióta lehetett ott bent, vagy hogy mennyi sót nyelhetett le. Nem értem, hogy nem vette észre senki, hogy eltűnt

– tette hozzá.

A kisfiút azonnal kórházba szállították, csak a későbbiekben, további vizsgálatok után engedték haza. Az eset óta az édesanya otthon tartja a gyermeket, mivel – elmondása szerint – minden bizalmát elvesztette az óvodával szemben – írja a Mirror.

A kisfiút elvileg váltott felügyelet alatt kellett volna tartani – ez egy olyan rendszer, amelyben a dolgozók folyamatosan tájékoztatják egymást a gyermek mozgásáról az intézményen belül.

A 36 éves édesanya az Edinburgh Evening News-nak így nyilatkozott:i

Még mindig nem mondták el, valójában mi történt a kisfiammal azon a napon. Sajnálatos incidensnek nevezték, de ez egyáltalán nem tükrözi, mennyire súlyos volt ez a helyzet. Mindezek után egyszerűen nem tudom visszaküldeni őt oda. Senki nem vállalta a felelősséget azért, ami aznap történt

A Mirror esetről értesítették a Gondozási Felügyeletet. 

