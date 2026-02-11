Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Bertold, Marietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ismét változik az üzemanyag ára: csütörtöktől ennyit kell fizetni a gázolajért

üzemanyag
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 12:10
áragázolajbenzin
Így alakul az üzemanyag ára február 12-től.
Bors
A szerző cikkei

Újabb változást jelentettek be az üzemanyag árával kapcsolatban, amely ezúttal a gázolajat érintette. Míg ugyanis a  a benzin ára csütörtökön továbbra is változatlan marad, addig a gázolaj bruttó 3 forinttal kerül majd kevesebbe - írja a holtankoljak.hu

Így változik csütörtökön az üzemanyag ára / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Változást jelentettek be az üzemanyag áráról

A mai napi átlagárak (2026.02.11-én) tehát az alábbiak:

95-ös benzin: 560 Ft/liter

Gázolaj: 576 Ft/liter

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu