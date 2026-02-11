Ismét változik az üzemanyag ára: csütörtöktől ennyit kell fizetni a gázolajért

Újabb változást jelentettek be az üzemanyag árával kapcsolatban, amely ezúttal a gázolajat érintette. Míg ugyanis a a benzin ára csütörtökön továbbra is változatlan marad, addig a gázolaj bruttó 3 forinttal kerül majd kevesebbe - írja a holtankoljak.hu

Így változik csütörtökön az üzemanyag ára / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

