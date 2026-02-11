Ismét változik az üzemanyag ára: csütörtöktől ennyit kell fizetni a gázolajért

Újabb változást jelentettek be az üzemanyag árával kapcsolatban, amely ezúttal a gázolajat érintette. Míg ugyanis a a benzin ára csütörtökön továbbra is változatlan marad, addig a gázolaj bruttó 3 forinttal kerül majd kevesebbe - írja a holtankoljak.hu
A mai napi átlagárak (2026.02.11-én) tehát az alábbiak:
95-ös benzin: 560 Ft/liter
Gázolaj: 576 Ft/liter
