Csodabenzin vagy pénznyelő? Ezt teszi a motoroddal a prémium üzemanyag

Sokan néznek vágyakozva a „százas benzin" vagy a „csúcsdízel” pisztolya felé a kúton, abban bízva, hogy egy tankolástól megtáltosodik a tízéves Astra. A marketingesek nem fukarkodnak a jelzőkkel: "tisztább motor, kevesebb korom, brutális gyorsulás". Azonban a legfrissebb mérések szerint az átlagautósok többsége számára a prémium üzemanyag nem több, mint egy jól hangzó ígéret.

Te mit választanál? A Német Autóklub lerántotta a leplet a sima és a prémium üzemanyagok közötti különbségről. Fotó: Engin Akyurt / Pexels (illusztráció)

Parasztvakítás a prémium üzemanyag, vagy hasznos?

A Német Autóklub (ADAC) évtizedes vita végére szándékozott pontott tenni azzal, hogy egyszer s mindenkorra lerántja a leplet arról, hogy megéri e kifizetni a brutális felárat a hangzatos nevű, pár oktánszámmal jobb minőségű naftáért. A társaság szakértői ennek érdekében laboratóriumi körülmények között vizsgálták meg, hogyan teljesítenek a prémium üzemanyagok a hétköznapi személyautókban.

Az eredmény kijózanító: a fogyasztás csökkenése sokszor az 1-2 százalékot sem érte el, ami a gyakorlatban észrevehetetlen. A teljesítménynövekedés pedig olyannyira minimális, hogy azt csak a legérzékenyebb mérőpadok mutatták ki – a sofőr ebből az égvilágon semmit nem érez az autópályán.

Esetenként lehet értelme a drágábból tankolni

Azért nem teljes átverés az, amit a reklámok a drágább üzemanyagokról állítanak. A vizsgálatok szerint ugyanis

a prémium üzemanyagok tisztító adalékai, az úgynevezett detergensek hosszú távon valóban segíthetnek a motor belső alkatrészeinek megóvásában - még ha a magasabb oktánszámú üzemanyagok használata mellett kimutatott kevesebb lerakódás alig is volt mérhető.

Ezzel együtt azoknak, akik közvetlen befecskendezéses motorral hajtott autót használnak érdemes néha – mondjuk minden harmadik-negyedik tankolásnál – a drágábbat választaniuk.

Emellett a prémium üzemanyag hasznos lehet még a

régebbi, vagy ritkán használt autók,

veteránautók és

hobbigépek

tulajdonosainak is, mivel ezeknek drágább üzemanyagoknak alacsonyabb a biokomponens-tartalmuk, mint a 98-as oktánszámú üzemanyagoknak. Emiatt pedig lassabban is "romlanak meg" a tankban egy-egy hosszabb leállás alkalmával. Viszont abban az esetben, ha te az átlag autótulajdonosok közé tartozol és egy modern, de átlagos teljesítményű kocsid van, amit minden nap használsz, akkor a prémium üzemanyag tankolása az esetek többségében felesleges pénzkidobás. A motorod nem fogja meghálálni a plusz kiadást annyira, hogy az megérje a havi több ezer forintos plusz költséget.