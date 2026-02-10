Csodabenzin vagy pénznyelő? Ezt teszi a motoroddal a prémium üzemanyag

Sokan néznek vágyakozva a „százas benzin" vagy a „csúcsdízel” pisztolya felé a kúton, abban bízva, hogy egy tankolástól megtáltosodik a tízéves Astra. A marketingesek nem fukarkodnak a jelzőkkel: "tisztább motor, kevesebb korom, brutális gyorsulás". Azonban a legfrissebb mérések szerint az átlagautósok többsége számára a prémium üzemanyag nem több, mint egy jól hangzó ígéret.
A Német Autóklub (ADAC) évtizedes vita végére szándékozott pontott tenni azzal, hogy egyszer s mindenkorra lerántja a leplet arról, hogy megéri e kifizetni a brutális felárat a hangzatos nevű, pár oktánszámmal jobb minőségű naftáért. A társaság szakértői ennek érdekében laboratóriumi körülmények között vizsgálták meg, hogyan teljesítenek a prémium üzemanyagok a hétköznapi személyautókban.
Az eredmény kijózanító: a fogyasztás csökkenése sokszor az 1-2 százalékot sem érte el, ami a gyakorlatban észrevehetetlen. A teljesítménynövekedés pedig olyannyira minimális, hogy azt csak a legérzékenyebb mérőpadok mutatták ki – a sofőr ebből az égvilágon semmit nem érez az autópályán.
Azért nem teljes átverés az, amit a reklámok a drágább üzemanyagokról állítanak. A vizsgálatok szerint ugyanis
a prémium üzemanyagok tisztító adalékai, az úgynevezett detergensek hosszú távon valóban segíthetnek a motor belső alkatrészeinek megóvásában - még ha a magasabb oktánszámú üzemanyagok használata mellett kimutatott kevesebb lerakódás alig is volt mérhető.
Ezzel együtt azoknak, akik közvetlen befecskendezéses motorral hajtott autót használnak érdemes néha – mondjuk minden harmadik-negyedik tankolásnál – a drágábbat választaniuk.
Emellett a prémium üzemanyag hasznos lehet még a
tulajdonosainak is, mivel ezeknek drágább üzemanyagoknak alacsonyabb a biokomponens-tartalmuk, mint a 98-as oktánszámú üzemanyagoknak. Emiatt pedig lassabban is "romlanak meg" a tankban egy-egy hosszabb leállás alkalmával. Viszont abban az esetben, ha te az átlag autótulajdonosok közé tartozol és egy modern, de átlagos teljesítményű kocsid van, amit minden nap használsz, akkor a prémium üzemanyag tankolása az esetek többségében felesleges pénzkidobás. A motorod nem fogja meghálálni a plusz kiadást annyira, hogy az megérje a havi több ezer forintos plusz költséget.
A legfontosabb továbbra is a rendszeres olajcsere és a szervizelés – ezek többet érnek bármelyik „csodaadaléknál”.
