Tömegesen esnek ágynak az emberek: újabb járvány terjed - karantént rendeltek el

Új járványkitöréstől tartanak, miközben Kína a valaha volt legnagyobb chikungunya-járványával küzd, annak ellenére, hogy a koronavírushoz hasonló karantént vezettek be az érintett területeken.

Az új járványt Aedes szúnyogfajok terjesztik Fotó: Forrás: Erik Karits/Pixabay

Új járvány terjed Kínában

Az országban több mint 10 000 esetet regisztráltak, és a fertőzések megjelentek Tajvanon, Hongkongban, Európában, valamint az Egyesült Államokban is, a betegséget az utazók hurcolták be. A kínai hatóságok szerint a múlt héten további 1387 esetet erősítettek meg, szinte mindet Foshan déli iparvárosában.

Minden háztartást arra kérnek, hogy gyújtsanak szúnyogriasztó spirált, akasszanak szúnyoghálót, és szereljenek fel szúnyogvédőket az ablakokra, hogy megakadályozzák a rovarok bejutását. Emellett azt is tanácsolják az embereknek, hogy világos színű, hosszú ujjú ruhát viseljenek a szabadban, és használjanak rovarriasztót - írja a DailyStar.

A chikungunya láz egy akut fertőző betegség, melyet az Aedes szúnyog terjeszt, és nincs specifikus gyógymódja. A tünetek között tartós magas láz, súlyos ízületi fájdalmak és kiütések szerepelnek. Egyes betegek krónikus fájdalmakat vagy súlyos szövődményeket tapasztalhatnak, ami jelentősen rontja életminőségüket.

- figyelmeztet a kínai média.

A kínai tisztviselők szerint nem jelentettek súlyos megbetegedéseket vagy halálesetet, de országos fellépést sürgetnek a szúnyogok irtására. Kína olyan korlátozásokat vezetett be, amelyek a Covid-járvány óta nem voltak jellemzőek: fertőtlenítik az utcákat, a betegeket kórházi karanténba helyezik. Szúnyogirtó drónokat, „kannibál” szúnyogokat és ragadozó halakat vetnek be a szúnyogok elpusztítására.