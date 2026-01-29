Aurora Borealis vadászat Izlandon – Tóth Zinka és férje, Sándor különleges élményeikről meséltek

Izlandi hangulat télen: a sötét homokos tengerpartot a fagyos óceán mossa.

Fotó: Skenderovic Ante

– A repülésen túl hogyan szerveztétek az utat?

Zinka: Hatan voltunk, és másfél–két hónapot készültünk előre az útra. Autóbérlésben gondolkodtunk, amit rögtön le is foglaltuk, az öcsém intézte, viszont kiderült, hogy az életkora miatt végül idősebb sofőr kellett.

Sanyi: A bérlésnél végül rábeszéltek minket egy magasabb biztosításra. Nem bántuk meg.

Zinka: Egy kisebb autó helyett végül egy nagyobb terepjárót kaptunk, wifivel együtt, ami nagy segítség volt. A január a sarki fény szempontjából ideális, viszont ilyenkor a legszélsőségesebb az időjárás: a leghidegebb és a legszelesebb időszak. Izlandon külön időjárás- és útállapot-alkalmazás van erre.

Izlandon az autók kereke szögekkel van ellátva télen a csúszós utak miatt.

Fotó: Skenderovic Ante

Sanyi: Az utak is színkódoltak: zöld a járható, ott él a biztosítás; piros határeset, ott még mentenek; fekete útra viszont, ha rákerülsz, ott maradsz hóolvadásig. Télen oda senki nem megy, még a mentők sem. Egyébként minden autó szöges gumival van felszerelve, de még így is csúszik.

Zinka: Ennek ellenére nagyon figyelnek az utakra, ebből a szempontból kifejezetten pozitív élmény volt.

– Merre jártatok, és mi hagyta bennetek a legerősebb nyomot?

Zinka: Négy nap, három éjszaka volt, mindent, ami ebbe az időkeretbe belefért, látni akartunk. Az első nap az utazásé volt: délután 5-kor szálltunk le, átvettük az autót, és már mentünk is Hvolsvöllurba, ahol a szállásunk volt, majd késő este kimentünk a falu szélére – és már az első este láttuk az Aurorát. Felejthetetlen élmény volt.

Az északi fény élőben való megtapasztalása életre szóló élmény.

Fotó: Skenderovic Ante

Sanyi: Ez tényleg egy varázslat. Másodpercenként változik, mozog, él. Nem egy statikus jelenség. A mínusz 30 fokban csak álltunk és néztük.

Zinka: Másnap Jökulsárlón, egy gleccserlagúna felé indultunk. Útközben megálltunk a Black Sand Beachnél, majd Skaftafellnél, de vízesésekből amúgy is rengeteget láttunk. Jökulsárlón előtt ott van a Diamond Beach, ahol a gleccserből leszakadó, az óceán által lecsiszolt jégtömbök gyémántként csillognak a parton. Gyönyörű – ugyanakkor szomorú is, mert ez a gleccser gyors olvadását, a globális felmelegedést jelzi. Végül elindultunk visszafelé, és Laugarvatnban aludtunk.