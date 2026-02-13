Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
"Meg fogok halni?" - súlyos orvosi hibákba halt bele a 13 éves

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 15:30
hibatini
A tragédia a kórházi nyomozás szerint elkerülhető lett volna.
B. V.
A szerző cikkei

Folyamatosan hibákat követtek el az orvosok, ami a 13 éves Chloe Longster életébe került. A tini ugyanis, aki kibírhatatlan fájdalmakkal hunyt el kiderült: tüdőgyulladással és szepszissel küzdött. Édesanyja, Luise elárulta, Chloe nem sokkal, mielőtt örök álomba szenderült volna, azt kérdezte tőle, meg fog-e halni. De azt is közölte, mivel az orvosok nem segítettek, ő próbálta választ keresni lánya tüneteire a Google segítségével.

Sorra követték el hibáikat az orvosok, tragédia lett a vége.
Sorra követték el hibáikat az orvosok, tragédia lett a vége. / Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

Chloe halála miatt nyomozás indult, melyből kiderült, a kórházi személyzet megmenthette volna az életét, ha időben észreveszik a problémát. Ezért a northamptonshire-i egyetemi kórház közleményben kért elnézést a tini családjától. Ezzel azonban csak olajat öntöttek a tűzre. Louise ugyanis teljesen összetört, miután rájött, Chloe halálára nincsenek pontos válaszok és felelősök. Attól félt, ami lányával megtörtént, mással is megeshet. 

Az a pénzbüntetés (kb. 540 ezer forint) semmi. Chloét elvették tőlünk. Biztonságban kellett volna ott legyen, de nem volt 

- közölte azok után, hogy lezárult a közel kétéves vizsgálat.

Elkerülhető lett volna a tragédia 

Chloe a halála előtt influenza és megfázás jellegű tüneteket produkált, mígnem a sürgősségire került, ahonnan a gyerekosztályra küldték. Ott azonban nem foglalkoztak vele, fájdalomcsillapítót is későn adtak neki. Louise elmondása szerint, az utolsó óráiban a 13 évest igazából semmibe vették. Ezért közölte a bíróságon Sophie Lomas halottkém, hogyha a tini időben kap kezelést, vagy észrevették volna gyorsan romló állapotát, Chloe még ma is élhetne, írja a TheSun

 

