Tragédia: játék közben a folyóba zuhant a 9 éves Bia, elhunyt

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 21:00
A kislányt olyan gyorsan elsodorta az áramlat, hogy nem lehetett megmenteni.
Tragédia történt Angliában, miután egy kilencéves kislány egy mólón játszott a barátaival, majd megcsúszott és a Temzébe esett, ahol megfulladt. Az iskolás Luiza Paunt, akit mindenki csak Biaként ismert, csak másnap tudták kiemelni a vízből, hiába indult pánikszerű keresés, miután kiderült, a folyóba zuhant. A nyomozásból kiderült, a baleset azok után történt, hogy a kilencéves a játék hevében levette a cípőjét, ami után egyszerűen sajnos csak megcsúszott. Habár közelben tartozkodók azonnal utána ugrottak, Biát az áramlat gyorsan magával sodorta és többet nem látták.

Játék közben történt a tragédia.
Játék közben történt a tragédia / Illusztráció: Pexels / Pexels

A tragédiát követő napokban virágokat és plüssjátékokat helyeztek el Bia halálának helyszínén:

Találd meg az örök békét az angyalok karjaiban

- áll az egyik búcsúüzeneten. De a gyászhír után megszólalt egy brit parlamenti képviselő, Dr. Lauren Sullivan is. Közleményében kiemelte, a mentésbe résztvevő szolgálatok mindent megtettek a kislány életének megmentéséért:

Tudom, hogy jelenleg sok vélemény kering a tragikus esemény körülményeiről, és a hatóságokkal folytatott egyeztetések alapján helyes, hogy vizsgálat indul, ahogyan minden ilyen szomorú esetben. De mindennek a középpontjában egy gyászoló család és közösség áll, amit remélem, mindenki tiszteletben tart. Őszinte részvétemet fejezem ki a gyermek családjának és barátainak, és gondolataimban velük vagyok ebben az időszakban.

 

Így történt a tragédia

Úgy tudni, Bia az unokatestvérével játszott a víz közelében, amikor megcsúszott, és az áramlat magával ragadta. A mentőszolgálatokat 2023. május 30-án körülbelül 13:45-kor riasztották, a keresésben részt vettek a rendőrség vízi egységei, a parti őrség helikoptere és mentőcsónakok is – írja a TheSun.

 

