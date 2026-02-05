Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Nagy a baj: Újabb tápszereket hívott vissza a fogyasztóvédelem

2026. február 05.
Milumil és Milupa anyatej-helyettesítő tápszereket hívtak vissza. A cereulid toxin nevű vegyületet mutatták ki egyik összetevőjében.

Milumil és Milupa anyatej-helyettesítő tápszereket hívott vissza a DANONE Magyarország Kft. mikrobiológiai nem megfelelőség miatt, a termékek egyik összetevőjében cereulid toxint mutattak ki - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) csütörtökön az MTI-vel.

Újabb tápszereket hívtak vissza.
Újabb tápszereket hívtak vissza. Fotó: NKFH

Több tápszer is visszahívtak a toxin miatt

A visszahívás érinti a 900 gramm kiszerelésű Milumil AR Optima, speciális - gyógyászati célra szánt - élelmiszer bukás diétás ellátásra elnevezésű terméket, a 900 grammos kiszerelésű Milumil 1 optima tejalapú, anyatej-helyettesítő tápszert, valamint az 500 grammos kiszerelésű Milumil 2 anyatej-kiegészítő tápszert, az 1500 grammos kiszerelésű Milumil 2 anyatej-kiegészítő tápszert és a 600 grammos kiszerelésű Milupa 1 anyatej-helyettesítő tápszert.

A hatóság kéri, hogy aki ezekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne használja fel.

A közlemény szerint a DANONE Magyarország Kft. kezdeményezte az anyatej-helyettesítő tápszerek fogyasztói visszahívását.

Kiemelték, hogy a DANONE Magyarország Kft. a hatósággal együttműködve kivonta a forgalomból és a fogyasztóktól is visszahívta az érintett tápszereket. A vállalkozás által megtett intézkedéseket és a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

 

