Termékvisszahívás: nehogy odaadd a babádnak ezt a tápszert!

Magyar forgalmazó: Müller Drogéria Magyarország Bt, a visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termék tételek valamelyikét megvásárolta és a termék még a birtokában van javasoljuk, hogy azt gyermeke ne fogyassza el. A forgalmazó tájékoztatása alapján a terméket bármely Müller üzletben bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaveszik, a vételárat a helyszínen visszatérítik.







