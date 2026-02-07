Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Rómeó, Tódor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Termékvisszahívás: nehogy odaadd a babádnak ezt a tápszert!

tápszer
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 07. 13:33
fogyasztóvédelemtermékvisszahívás
Több termék is érintett, itt a pontos lista. Újra tápszer termékvisszahívás.
B. V.
A szerző cikkei

Fontos termékvisszahívást tett közzé a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A Müller Drogéria Magyarország Bt. anyatej-kiegészítő csecsemőtápszer termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, a termékek mikrobiológiai nem megfelelősége (cereulid toxin szennyezettség) miatt az Aptamil anyatej-kiegészítő tápszereknél. A termékeket bontott és bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaveszik.

Termékvisszahívás érkezett csecsemőtápszerekre
Termékvisszahívás érkezett csecsemőtápszerekre. Fotó: Freepik.com

A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóságunk nyomonköveti 

- írják.

 

Az érintett termékvisszahívás adatai

Termék megnevezése: Aptamil Pronutra 2

Kiszerelés: 800g

Minőségmegőrzési idők: 08.06.2026

                                       11.07.2026

                                       04.07.2026

                                       27.07.2026

                                       31.08.2026

                                       15.09.2026

                                       18.09.2026

                                       27.10.2026

                                       21.11.2026

                                       30.11.2026

                                       05.12.2026

                                        19.12.2026

                                       08.01.2027

                                       09.01.2027

Termék megnevezése: Aptamil Pronutra 3

Kiszerelés: 800g

Minőségmegőrzési idő:   11.07.2026

                                       28.07.2026

                                       02.08.2026

                                       30.08.2026

                                       10.09.2026

                                       15.09.2026

                                        07.11.2026

                                       29.11.2026

                                       11.12.2026

                                       18.12.2026                                  

Termék megnevezése: Aptamil Profutura DuoAdvance 2

Kiszerelés: 800g

Minőségmegőrzési idő:

  •                                        02.12.2026
  •                                        07.01.2027
  •                                        20.01.2027
  •                                        10.02.2027
  •                                        16.02.2027
  •                                        19.04.2027
  •                                        01.05.2027
  •                                        18.05.2027
  •                                        14.06.2027
  •                                        05.07.2027
  •                                        04.08.2027
  •                                        05.08.2027
  •                                        22.08.2027
  •                                        03.09.2027
  •                                        02.11.2027
  •                                        11.11.2027

A termék gyártója: Danone Deutschland GmbH

Magyar forgalmazó: Müller Drogéria Magyarország Bt, a visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!

 Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.  

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termék tételek valamelyikét megvásárolta és a termék még a birtokában van javasoljuk, hogy azt gyermeke ne fogyassza el. A forgalmazó tájékoztatása alapján a terméket bármely Müller üzletben bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaveszik, a vételárat a helyszínen visszatérítik. 

 

 

 

 


 


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu