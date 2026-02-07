Termékvisszahívás: nehogy odaadd a babádnak ezt a tápszert!

Fontos termékvisszahívást tett közzé a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A Müller Drogéria Magyarország Bt. anyatej-kiegészítő csecsemőtápszer termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, a termékek mikrobiológiai nem megfelelősége (cereulid toxin szennyezettség) miatt az Aptamil anyatej-kiegészítő tápszereknél. A termékeket bontott és bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaveszik.
A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóságunk nyomonköveti
- írják.
Termék megnevezése: Aptamil Pronutra 2
Kiszerelés: 800g
Minőségmegőrzési idők: 08.06.2026
11.07.2026
04.07.2026
27.07.2026
31.08.2026
15.09.2026
18.09.2026
27.10.2026
21.11.2026
30.11.2026
05.12.2026
19.12.2026
08.01.2027
09.01.2027
Termék megnevezése: Aptamil Pronutra 3
Kiszerelés: 800g
Minőségmegőrzési idő: 11.07.2026
28.07.2026
02.08.2026
30.08.2026
10.09.2026
15.09.2026
07.11.2026
29.11.2026
11.12.2026
18.12.2026
Termék megnevezése: Aptamil Profutura DuoAdvance 2
Kiszerelés: 800g
Minőségmegőrzési idő:
A termék gyártója: Danone Deutschland GmbH
Magyar forgalmazó: Müller Drogéria Magyarország Bt, a visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!
Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.
Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termék tételek valamelyikét megvásárolta és a termék még a birtokában van javasoljuk, hogy azt gyermeke ne fogyassza el. A forgalmazó tájékoztatása alapján a terméket bármely Müller üzletben bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaveszik, a vételárat a helyszínen visszatérítik.
