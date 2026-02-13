Nagy a baj ezzel a népszerű étrend-kiegészítővel, azonnal visszahívták

Termékvisszahívást kezdeményeztek egy étrend-kiegészítővel kapcsolatban. A termék ugyanis nem engedélyezett összetevőt is tartalmaz.

Termékvisszahívást adtak ki a képen szereplő étrend-kiegészítőre / Fotó: NKFH

Termékvisszahívás van érvényben egy étrend-kiegészítő miatt

Étrend-kiegészítőre adtak ki termékvisszahívást, amelyet az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén belül jeleztek. A bejelentés alapján nem engedélyezett összetevőt (Juglans nigra) azonosítottak a “Candida Support” terméknéven forgalmazott értend-kiegészítőben. A terméket a BioTechUSA Kft. Által üzemeltetett Shopbuilder weboldalon értékesítették.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság már felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, amely az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, megszüntette a termék értékesítését, valamint gondoskodott a kifogásolt termék fogyasztóktól történő visszahívásáról - áll az NKFH közleményében.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Candida Support

Kiszerelés: 90 kapszula

Gyártó: NOW Foods (USA)

E-kereskedő: BioTechUSA Kft. (1033 Budapest, Huszti út 60.)

Termékvisszahívás oka: Nem engedélyezett összetevőt tartalmaz a termék.