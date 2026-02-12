Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Termékvisszahívásra figyelmeztet a Nébih, nagy a baj ezzel a sörrel

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 07:35
Tejsavbaktérium okozta másodlagos erjedés miatt adták ki a figyelmeztetést. A termékvisszahívás az egyik sör árkát érinti, ha ilyet vettél, azonnal vidd vissza!

Termékvisszahívást rendelt el a NÉBIH tejsavbaktérium miatt, amely egy sör márkát érint. Az erjedés folyamata során a sörösdoboz is sérülhet, ezért veszélyes lehet a termék.  

Tejsavbaktérium miatt érinti termékvisszahívás a sört
Tejsavbaktérium miatt érinti termékvisszahívás ezt a sör márkát / Fotó: NÉBIH

Termékvisszahívásra figyelmeztet a NÉBIH 

A közlemény szerint a visszahívás a Vidám Vadkan 0,33 literes Imperial Stout szűretlen barna, dobozos sörét érinti. A terméket a tejsavbaktérium okozta másodlagos erjedés miatt minősítették nem megfelelőnek. A terméket az Auchan Magyarország Kft. Forgalmazza. 

A termék további információi:  

Minőségmegőrzési idő: 14/11/2026 

Tételszám: 251114 

Kiszerelés: 0,33 l 

Gyártó: K&H Trans Kft. 

Az érintett tételben másodlagos erjedés léphet fel, amely túlnyomást okozhat, a doboz felpúposodhat, a doboztető mechanikai sérülésével járhat, illetve felbontáskor sérülést okozhat, maga a termék fogyasztása viszont nem jelent egészségügyi kockázatot. Az érintett termék bármelyik Auchan üzletbe visszavihető, a termék árát blokk nélkül is visszatérítik - áll a NÉBIH közleményében.

A termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékre vonatkozik.

 

