Termékvisszahívásra figyelmeztet a Nébih, nagy a baj ezzel a sörrel

Termékvisszahívást rendelt el a NÉBIH tejsavbaktérium miatt, amely egy sör márkát érint. Az erjedés folyamata során a sörösdoboz is sérülhet, ezért veszélyes lehet a termék.

A közlemény szerint a visszahívás a Vidám Vadkan 0,33 literes Imperial Stout szűretlen barna, dobozos sörét érinti. A terméket a tejsavbaktérium okozta másodlagos erjedés miatt minősítették nem megfelelőnek. A terméket az Auchan Magyarország Kft. Forgalmazza.

A termék további információi:

Minőségmegőrzési idő: 14/11/2026

Tételszám: 251114

Kiszerelés: 0,33 l

Gyártó: K&H Trans Kft.

Az érintett tételben másodlagos erjedés léphet fel, amely túlnyomást okozhat, a doboz felpúposodhat, a doboztető mechanikai sérülésével járhat, illetve felbontáskor sérülést okozhat, maga a termék fogyasztása viszont nem jelent egészségügyi kockázatot. Az érintett termék bármelyik Auchan üzletbe visszavihető, a termék árát blokk nélkül is visszatérítik - áll a NÉBIH közleményében.

A termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékre vonatkozik.