Sürgős termékvisszahívás: mutatjuk, mi a baj ezzel az édességgel

Termékvisszahívásra figyelmeztet az NKFH, mivel az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján, a gluténmentes jelöléssel ellátott Dubai Mochi (rizs-sütemény) termék glutént tartalmaz.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Momoko Shop Kft. 1085 Budapest, József krt. 46.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedést, gondoskodott a kifogásolt termék fogyasztóktól történő visszahívásáról - írja az MTI.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
A terméket egyéb helyeken is forgalmazzák!
Termékvisszahívás oka: A termék nem jelölt allergént (glutén) tartalmaz.
A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet.
