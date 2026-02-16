Sürgős termékvisszahívás: mutatjuk, mi a baj ezzel az édességgel

Termékvisszahívásra figyelmeztet az NKFH, mivel az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján, a gluténmentes jelöléssel ellátott Dubai Mochi (rizs-sütemény) termék glutént tartalmaz.

Termékvisszahívás érkezett a Dubai Mochi rizs-süteményre / Fotó: NKFH

Termékvisszahívás érkezett erre a termékre

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Momoko Shop Kft. 1085 Budapest, József krt. 46.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedést, gondoskodott a kifogásolt termék fogyasztóktól történő visszahívásáról - írja az MTI.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: DUBAI MOCHI PISTACHIO KUNAFA FLAVOR

Márka: Qlove Japanese Style

Kiszerelés: 168 g

Importőr: PepisCR s.r.o. (Csehország)

Kereskedő: Momoko Shop Kft.

A terméket egyéb helyeken is forgalmazzák!

Termékvisszahívás oka: A termék nem jelölt allergént (glutén) tartalmaz.

A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet.