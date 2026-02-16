Sürgős termékvisszahívás: mutatjuk, mi a baj ezzel az édességgel

Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Az NKFH közleményben adta ki, hogy gluténmentes jelöléssel lévő termék, glutént tartalmazott.
Termékvisszahívásra figyelmeztet az NKFH, mivel az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján, a gluténmentes jelöléssel ellátott Dubai Mochi (rizs-sütemény) termék glutént tartalmaz.

Termékvisszahívás érkezett erre a termékre

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Momoko Shop Kft. 1085 Budapest, József krt. 46.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedést, gondoskodott a kifogásolt termék fogyasztóktól történő visszahívásáról - írja az MTI.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: DUBAI MOCHI PISTACHIO KUNAFA FLAVOR
  • Márka: Qlove Japanese Style
  • Kiszerelés: 168 g
  • Importőr: PepisCR s.r.o. (Csehország)
  • Kereskedő: Momoko Shop Kft.

 A terméket egyéb helyeken is forgalmazzák!

 Termékvisszahívás oka: A termék nem jelölt allergént (glutén) tartalmaz.

 A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet.

 

