Vigyázz, ha ezt az ásványvizet vetted: A NÉBIH visszahívta

Az AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft. és Magyarvíz Kft. visszahívta egy-egy ásványvizét - Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pénteken az MTI-vel.
A Nébih termékvisszahívás adatbázisába feltöltött dokumentumok szerint az AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft. az
"AVE szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes"
elnevezésű, 2026. 10. 29. minőségmegőrzési idejű, 250161057 tételszámú termékét hívta vissza. A Magyarvíz Kft. pedig az
"Aro Mizse Természetes ásványvíz, szénsavmentes, 1,5 literes"
nevű, 2027. 04. 22. minőségmegőrzési idejű és 1295250653A tételszámú termékét hívta vissza, amelynek forgalmazója a METRO Kereskedelmi Kft.
Az intézkedéssel kapcsolatos további információk elérhetőek a Nébih honlapján - írták.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.