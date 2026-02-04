Nehogy használd, ha ilyet vettél! Azonnali hatállyal visszahívták ezt a terméket, súlyos betegséget okozhat

Nehézfémek kioldódása miatt üvegpoharat hívott vissza a Flying Tiger üzletekből a forgalmazó – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján kedden közzétett felhívásban.

Azonnali hatállyal visszahívták ezt a terméket / Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Nagy a baj ezzel a termékkel, azonnal visszahívták

Az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés szerint határérték feletti ólmot és kadmiumot mértek a termékben, amely Dánián keresztül jutott el Magyarországra, a Tiger Stores Hungary Zrt. boltjaiba. A 220 milliliteres, Kínában gyártott, virágmintás üvegpohár cikkszáma 3060031, forgalmazója a Flying Tiger Copenhagen - írja az MTI.

A közlemény szerint az NKFH azonnal fölvette a kapcsolatot a magyarországi vállalkozással. A Tiger Stores Hungary Zrt. megtette a szükséges intézkedéseket, a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi – írták.

Az érintett termék adatai az alábbiak: • Termék megnevezése: VIZESPOHÁR 220 ML / VIRÁG MINTÁS • Tételszám: minden tétel • Cikkszám: 3060031 • Forgalmazó: Flying Tiger Copenhagen • Hazai címzett: Tiger Stores Hungary Zrt. (Flying Tiger üzletek)

Termékvisszahívás oka: határérték feletti nehézfémek (kadmium és ólom) kioldódása

A szakemberek szerint a nehézfémek hosszabb távon felhalmozódhatnak a szervezetben, károsíthatják az idegrendszert és a vesét, súlyosabb esetben pedig növelhetik egyes daganatos betegségek kockázatát is.



