Nehogy használd, ha ilyet vettél! Azonnali hatállyal visszahívták ezt a terméket, súlyos betegséget okozhat

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 07:20
Az egészségedet kockáztatod, ha ezt használod. A visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi.
Nehézfémek kioldódása miatt üvegpoharat hívott vissza a Flying Tiger üzletekből a forgalmazó – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján kedden közzétett felhívásban.

Azonnali hatállyal visszahívták ezt a terméket / Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Nagy a baj ezzel a termékkel, azonnal visszahívták

Az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés szerint határérték feletti ólmot és kadmiumot mértek a termékben, amely Dánián keresztül jutott el Magyarországra, a Tiger Stores Hungary Zrt. boltjaiba. A 220 milliliteres, Kínában gyártott, virágmintás üvegpohár cikkszáma 3060031, forgalmazója a Flying Tiger Copenhagen - írja az MTI.

A közlemény szerint az NKFH azonnal fölvette a kapcsolatot a magyarországi vállalkozással. A Tiger Stores Hungary Zrt. megtette a szükséges intézkedéseket, a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi – írták.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: VIZESPOHÁR 220 ML / VIRÁG MINTÁS

Tételszám: minden tétel

Cikkszám: 3060031

Forgalmazó: Flying Tiger Copenhagen

Hazai címzett: Tiger Stores Hungary Zrt. (Flying Tiger üzletek)

Termékvisszahívás oka: határérték feletti nehézfémek (kadmium és ólom) kioldódása

A szakemberek szerint a nehézfémek hosszabb távon felhalmozódhatnak a szervezetben, károsíthatják az idegrendszert és a vesét, súlyosabb esetben pedig növelhetik egyes daganatos betegségek kockázatát is.


 

 

