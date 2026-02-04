Nehogy használd, ha ilyet vettél! Azonnali hatállyal visszahívták ezt a terméket, súlyos betegséget okozhat

Nehézfémek kioldódása miatt üvegpoharat hívott vissza a Flying Tiger üzletekből a forgalmazó – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján kedden közzétett felhívásban.
Az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés szerint határérték feletti ólmot és kadmiumot mértek a termékben, amely Dánián keresztül jutott el Magyarországra, a Tiger Stores Hungary Zrt. boltjaiba. A 220 milliliteres, Kínában gyártott, virágmintás üvegpohár cikkszáma 3060031, forgalmazója a Flying Tiger Copenhagen - írja az MTI.
A közlemény szerint az NKFH azonnal fölvette a kapcsolatot a magyarországi vállalkozással. A Tiger Stores Hungary Zrt. megtette a szükséges intézkedéseket, a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi – írták.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
• Termék megnevezése: VIZESPOHÁR 220 ML / VIRÁG MINTÁS
• Tételszám: minden tétel
• Cikkszám: 3060031
• Forgalmazó: Flying Tiger Copenhagen
• Hazai címzett: Tiger Stores Hungary Zrt. (Flying Tiger üzletek)
Termékvisszahívás oka: határérték feletti nehézfémek (kadmium és ólom) kioldódása
A szakemberek szerint a nehézfémek hosszabb távon felhalmozódhatnak a szervezetben, károsíthatják az idegrendszert és a vesét, súlyosabb esetben pedig növelhetik egyes daganatos betegségek kockázatát is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.