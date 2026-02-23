Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Szúrós szagot éreztek: azonnal ki kellett üríteni a borsodi iskolát

mezőkövesd
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 15:50
szúrós szagkatasztrófavédelem
Hétfőn délután nagy volt az ijedtség.

A katasztrófavédelem azonnal kiürítette a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikumot, amikor többen szúrós szagot kezdtek érezni az épületben.

Rendkívüli helyzet miatt kiürítették a mezőkövesdi gimnáziumot Forrás: Facebook/Mezőkövesd képekben
Rendkívüli helyzet miatt kiürítették a mezőkövesdi gimnáziumot
Forrás: Facebook/Mezőkövesd képekben

Kiürítették a mezőkövesdi gimnáziumot: Szúrós szag terjedt?

558 diák és tanár várakozott az iskola udvarán, miután kiürítették az épületet Mezőkövesden. A katasztrófavédelem jelenleg is a helyszínen van. 

Miután tüzetesen átvizsgálták az épületet, hogy megállapítsák a szóban forgó "szag" eredetét, a szakemberek már nem találtak arra utaló jeleket.

Az épület átvizsgálása jelenleg is tart, a kollégák nem tapasztalták már a korábban jelzett szagot

– nyilatkozta a boon.hu-nak Dojcsák Dávid, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

A helyszínre érkezett a katasztrófavédelmi mobil labor is Heves megye területéről, amely speciális műszerekkel vizsgálja át az iskola levegőjét és az esetleges veszélyes anyag jelenlétét - írja a boon.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
