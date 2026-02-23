Szúrós szagot éreztek: azonnal ki kellett üríteni a borsodi iskolát

A katasztrófavédelem azonnal kiürítette a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikumot, amikor többen szúrós szagot kezdtek érezni az épületben.

Rendkívüli helyzet miatt kiürítették a mezőkövesdi gimnáziumot

Forrás: Facebook/Mezőkövesd képekben

558 diák és tanár várakozott az iskola udvarán, miután kiürítették az épületet Mezőkövesden. A katasztrófavédelem jelenleg is a helyszínen van.

Miután tüzetesen átvizsgálták az épületet, hogy megállapítsák a szóban forgó "szag" eredetét, a szakemberek már nem találtak arra utaló jeleket.

Az épület átvizsgálása jelenleg is tart, a kollégák nem tapasztalták már a korábban jelzett szagot

– nyilatkozta a boon.hu-nak Dojcsák Dávid, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

A helyszínre érkezett a katasztrófavédelmi mobil labor is Heves megye területéről, amely speciális műszerekkel vizsgálja át az iskola levegőjét és az esetleges veszélyes anyag jelenlétét - írja a boon.hu.