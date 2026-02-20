Mezőkövesd látnivalói egy hétvégébe sűrítve – Időutazás és pihenés a matyók földjén

A város felfedezését érdemes a Hadas városrészben kezdeni, ahol az eredeti szerkezetben megmaradt parasztházak között sétálva Mezőkövesd látnivalói azonnal megelevenednek. Ez a terület a régi településszerkezetet őrzi, ahol a házak nem szabályos utcák mentén, hanem csoportokban, „hadak” szerint épültek. Ma ezek az épületek alkotóházakként működnek, ahol a látogatók betekintést nyerhetnek a matyó hímzés, a fazekasság vagy a bútorfestés kulisszatitkaiba.

Mezőkövesd látnivalói a matyó kultúra köré épültek, amelyek gyűjteményét a Matyó Múzeumban lehet megtekinteni

Fotó: Wikipédia-Globetrotter19

kikapcsolódás és gyógyulás Magyarország egyik leghíresebb kénes vizű fürdőjében. A környék látnivalói Mezőkövesden túl: Szomolya, Noszvaj, Eger.

A Hadas városrészben található Kis Jankó Bori Emlékház, amely a matyóhímzés híres rajzolóasszonyának, Bori néninek állít emléket

Fotó: Wikipédia-Globetrotter19

Melyek Mezőkövesd látnivalói egy hétvégére?

Külön figyelmet érdemel a Gépi Hímzők Háza és a Mézeskalácsos Ház, ahol a mackókiállítás mellett a hagyományos díszítési technikákat is megismerhetjük. A Matyó Múzeum tárlata tudományos alapossággal mutatja be a népcsoport, a matyók eredeét, viseletük fejlődését és a híres „matyó rózsa” eredetét.

A Matyó Néptáncegyüttes a térség népi kultúráját - népviseletét, táncait - őrzi

Fotó: Wikipédia-Matyófolk

Érdemes megcsodálni a Szent László-templom freskóit is, ahol Takács István, a neves matyó festőművész alkotásai láthatók. A templom belső díszítése hűen tükrözi a helyi identitást, hiszen a vallási jelenetekben gyakran feltűnnek a matyó népviseletbe öltözött alakok. Ez a vizuális kapcsolat a hit és a mindennapi hagyomány között teszi Mezőkövesdet egyedülálló úti céllá, ahol a múlt értékei a jelen részévé válnak.

A mezőkövesdi Szent László-templom, ahol Takács István matyó festőművész freskóit lehet megcsodálni

Fotó: Wikipédia-Pasztilla aka Attila Terbócs

A második napot célszerű a testi felfrissülésnek szentelni a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben. A terület 1939 óta ismert kéntartalmú vizéről, amely Magyarország egyik legjelentősebb gyógyhatású forrása. A fürdő nem csupán a reumatikus panaszok enyhítésére alkalmas, hanem kiterjedt élményelemekkel és fedett medencékkel is rendelkezik, így az év bármely szakában alkalmas a kikapcsolódásra.

A környező parkosított terület és a modern wellness részleg a kényelmet szolgálja, miközben a víz összetétele a mai napig megőrizte természetes ásványianyag-tartalmát. Az itt töltött idő alatt érdemes felkeresni a Mezőgazdasági Gépmúzeumot is, amely Európa-szerte híres gyűjteménye a stabilmotoroknak és a régi aratógépeknek. A múzeum udvarán álló, működőképes gépritkaságok a technikatörténet iránt érdeklődők számára tartogatnak izgalmas élményeket.