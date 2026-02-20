HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Mezőköesd a matyó kultúrával és Zsóry-fürdővel vár.

Mezőkövesd látnivalói egy hétvégébe sűrítve – Időutazás és pihenés a matyók földjén

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 17:15
A település a dél-borsodi régió egyik legfontosabb kulturális központja, ahol a néphagyomány és a modern fürdőkultúra szerves egységet alkot. A hiteles palóc és matyó örökséget őrző épületek, valamint a gyógyvízre épült komplexumok együttesen alkotják Mezőkövesd látnivalói sorát, amelyek tartalmas kikapcsolódást ígérnek a látogatóknak.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A város felfedezését érdemes a Hadas városrészben kezdeni, ahol az eredeti szerkezetben megmaradt parasztházak között sétálva Mezőkövesd látnivalói azonnal megelevenednek. Ez a terület a régi településszerkezetet őrzi, ahol a házak nem szabályos utcák mentén, hanem csoportokban, „hadak” szerint épültek. Ma ezek az épületek alkotóházakként működnek, ahol a látogatók betekintést nyerhetnek a matyó hímzés, a fazekasság vagy a bútorfestés kulisszatitkaiba.

Mezőkövesd látnivalói egy épületbe, a Matyó Múzeumba sűrítve.
Mezőkövesd látnivalói a matyó kultúra köré épültek, amelyek gyűjteményét a Matyó Múzeumban lehet megtekinteni
Fotó: Wikipédia-Globetrotter19
  • Matyó örökség: a Hadas városrész élő alkotóházai és a Matyó Múzeum hímzésritkaságai.
  • Zsóry-fürdő: kikapcsolódás és gyógyulás Magyarország egyik leghíresebb kénes vizű fürdőjében.
  • A környék látnivalói Mezőkövesden túl: Szomolya, Noszvaj, Eger.
A mezőkövesdi Kis Jankó Bori Emlékház külső homlokzata.
A Hadas városrészben található Kis Jankó Bori Emlékház, amely a matyóhímzés híres rajzolóasszonyának, Bori néninek állít emléket
Fotó: Wikipédia-Globetrotter19

Melyek Mezőkövesd látnivalói egy hétvégére?

Külön figyelmet érdemel a Gépi Hímzők Háza és a Mézeskalácsos Ház, ahol a mackókiállítás mellett a hagyományos díszítési technikákat is megismerhetjük. A Matyó Múzeum tárlata tudományos alapossággal mutatja be a népcsoport, a matyók eredeét, viseletük fejlődését és a híres „matyó rózsa” eredetét.

A Matyó Néptáncegyüttes tánca egy előadáson.
A Matyó Néptáncegyüttes a térség népi kultúráját - népviseletét, táncait - őrzi
Fotó: Wikipédia-Matyófolk

Érdemes megcsodálni a Szent László-templom freskóit is, ahol Takács István, a neves matyó festőművész alkotásai láthatók. A templom belső díszítése hűen tükrözi a helyi identitást, hiszen a vallási jelenetekben gyakran feltűnnek a matyó népviseletbe öltözött alakok. Ez a vizuális kapcsolat a hit és a mindennapi hagyomány között teszi Mezőkövesdet egyedülálló úti céllá, ahol a múlt értékei a jelen részévé válnak.

A mezőkövesdi Szent László-templom külső homlokzata.
A mezőkövesdi Szent László-templom, ahol Takács István matyó festőművész freskóit lehet megcsodálni
Fotó: Wikipédia-Pasztilla aka Attila Terbócs

A második napot célszerű a testi felfrissülésnek szentelni a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben. A terület 1939 óta ismert kéntartalmú vizéről, amely Magyarország egyik legjelentősebb gyógyhatású forrása. A fürdő nem csupán a reumatikus panaszok enyhítésére alkalmas, hanem kiterjedt élményelemekkel és fedett medencékkel is rendelkezik, így az év bármely szakában alkalmas a kikapcsolódásra.

A környező parkosított terület és a modern wellness részleg a kényelmet szolgálja, miközben a víz összetétele a mai napig megőrizte természetes ásványianyag-tartalmát. Az itt töltött idő alatt érdemes felkeresni a Mezőgazdasági Gépmúzeumot is, amely Európa-szerte híres gyűjteménye a stabilmotoroknak és a régi aratógépeknek. A múzeum udvarán álló, működőképes gépritkaságok a technikatörténet iránt érdeklődők számára tartogatnak izgalmas élményeket.

A mezőkövesdi Zsóry Gyógy- és Strandfürdő bejárata.
Az ország egyik legkedveltebb fürdőkomplexuma, a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő, amely 1940-ben nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt
Fotó: Graffitimi / Shutterstock

Mezőkövesden túl: Szomolya, Noszvaj, Eger

Mindössze néhány kilométerre található Mezőkövesdtől Szomolya, ahol a kaptárkövek különleges riolittufa formációi várják a természetjárókat. Ezek a sziklákba vájt fülkék a mai napig vitatott eredetűek, egyes feltételezések szerint kultikus célokat szolgáltak a népvándorlás korában. Aki hosszabb sétára vágyik, a Szomolyai Kaptárkő Tanösvényen járva megismerheti a vidék geológiai múltját. Ha az idő engedi, a közeli Noszvaj barlanglakásai vagy Eger történelmi belvárosa is könnyen elérhető, így Mezőkövesd kiváló bázisként szolgál a régió bejárásához.

Nézd meg az alábbi videóban Mezőkövesdet a múltban is:

