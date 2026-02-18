Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Autópályán akart átmenni, kamion gázolta halálra a gyalogost

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 20:07
Nem tudni, a középkorú férfi hogyan került az autópályára. A halálra gázolt gyalogosnak esélye sem volt a túlélésre.
Az M43-as autópályán, Szeged közelében történt a baleset: egy kamion halálra gázolt egy gyalogost.

Kamion gázolt gyalogost autópályán
Kamion gázolt gyalogost autópályán Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A helyszínen meghalt az elgázolt férfi

A középkorú férfit a kamion sofőrje észrevette, de esélye sem volt kikerülni, így a férfi a helyszínen életét vesztette.

A rendőrök a torlódás előtt helyszíneltek, a baleset után letakarták az áldozat testét. Győrfi Pál szóvivő elmondta, hogy a mentők mindent megtettek, és megpróbálták újraéleszteni a férfit, de nem tudták megmenteni az életét.

Csörgő László vezetéstechnikai oktató szerint a gyalogosnak esélye sem volt túlélni a balesetet. Úgy fogalmazott: a sofőr reakcióideje nem volt elegendő, hiszen autópályán nem lehet gyalogosra számítani. Bár a kamionos megtette a tőle telhető legtöbbet, és megpróbálta kikerülni a férfit, szinte lehetetlen volt, hogy más kimenetele legyen a történteknek.

Azt egyelőre nem tudni, hogyan került a férfi az autópályára, a rendőrség eljárást indított az ügyben - írja a Tények.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
