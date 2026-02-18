Autópályán akart átmenni, kamion gázolta halálra a gyalogost

Az M43-as autópályán, Szeged közelében történt a baleset: egy kamion halálra gázolt egy gyalogost.
A középkorú férfit a kamion sofőrje észrevette, de esélye sem volt kikerülni, így a férfi a helyszínen életét vesztette.
A rendőrök a torlódás előtt helyszíneltek, a baleset után letakarták az áldozat testét. Győrfi Pál szóvivő elmondta, hogy a mentők mindent megtettek, és megpróbálták újraéleszteni a férfit, de nem tudták megmenteni az életét.
Csörgő László vezetéstechnikai oktató szerint a gyalogosnak esélye sem volt túlélni a balesetet. Úgy fogalmazott: a sofőr reakcióideje nem volt elegendő, hiszen autópályán nem lehet gyalogosra számítani. Bár a kamionos megtette a tőle telhető legtöbbet, és megpróbálta kikerülni a férfit, szinte lehetetlen volt, hogy más kimenetele legyen a történteknek.
Azt egyelőre nem tudni, hogyan került a férfi az autópályára, a rendőrség eljárást indított az ügyben - írja a Tények.
