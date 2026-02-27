Ritka lehetőség a Balaton-parton: eladó Makovecz Imre ikonikus „Sellő” étterme Balatonszepezden

Új gazdát keres egy legendás Makovecz-épület, az egykori Sellő étterem. A Balatonra néző ház építészeti öröksége miatt is figyelemreméltó – még akkor is, ha az az elmúlt években jelentősen megváltoztatták eredeti arculatát.
A ma eladásra kínált, mintegy 300 négyzetméteres ingatlan története az 1960-as évek elejére nyúlik vissza. Az eredetileg kovácsműhelyként működő épületet 1963-ban tervezte át Makovecz Imre, aki akkor a SZÖVTERV-nél dolgozott, és főként vendéglátóipari létesítmények tervezésével foglalkozott. A megbízást az ÁFÉSZ adta: az elképzelés egy borozóval kiegészített étterem kialakítása volt.
A házat Makovecz egy vöröshomokkőből rakott, monumentális támfal fölé helyezte. A monolit hatású kőfalat csupán a pincebejáratok törték meg, a finoman kiugró, ferde felületek pedig pikkelyszerű, szinte zoomorf karaktert adtak az épületnek. Írta az épületről korábban az Építészfórum.
Érdekesség, hogy maga Makovecz Imre később meglehetősen kritikusan nyilatkozott a korai munkáiról. A szepezdi vendéglő kapcsán így fogalmazott:
A szepezdi vendéglőből nem az a változat épült meg, amit akartam. Kudarcok ezek a házak. Ennek ellenére, amikor elkészültek, az akkori viszonyokhoz képest jó házaknak mutatkoztak, de valójában nem lehet őket teljes szívvel vállalni…
Hasonló tapasztalata volt a balatonfüredi Halászkert étterem tervezésekor is.
Az évtizedek során az étterem megszűnt, és az épület hosszú ideig kihasználatlanul állt, mígnem 2018 és 2022 között jelentős átalakításon esett át. Az egykori vendéglátóhelyet lakóépületként hasznosították újra: a belső tereket is modernizálták. A Makovecz Imre Alapítvány azonban éles kritikával illette a munkálatokat, kijelentve, hogy az átépítés a műemléki értékek teljes figyelmen kívül hagyásával történt. Az alapítvány szerint a beavatkozások során olyan eredeti részletek semmisültek meg, amelyek az épület eszmei értékét adták.
Az ingatlan sorsa évek óta bizonytalan az ingatlanpiacon. Ezt onnan tudni, hogy az eladásának szándéka nem újkeletű: 2022 őszén egyszer már 380 millió forintos irányáron kerestek rá vevőt. A mostani hirdetés szerint 279 millió forintért kínálják az ingatlant, ami jelentős árcsökkenést jelent. Az ingatlanhirdetésben kiemelik, hogy bár az épület szerkezetileg stabil, felújításra szorul ugyan, aminek hatására legalább lehetőség nyílhat az eredeti, Makovecz-féle elképzelésekhez közelebb álló rehabilitációra.
