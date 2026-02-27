Ritka lehetőség a Balaton-parton: eladó Makovecz Imre ikonikus „Sellő” étterme Balatonszepezden

Új gazdát keres egy legendás Makovecz-épület, az egykori Sellő étterem. A Balatonra néző ház építészeti öröksége miatt is figyelemreméltó – még akkor is, ha az az elmúlt években jelentősen megváltoztatták eredeti arculatát.

A vöröshomokkő alapokon nyugvó egykori Sellő étterem nem csupán egy ingatlan Fotó: Makovecz Imre Alapítvány

Egykori kovácsműhelyből lett a Sellő étterem

A ma eladásra kínált, mintegy 300 négyzetméteres ingatlan története az 1960-as évek elejére nyúlik vissza. Az eredetileg kovácsműhelyként működő épületet 1963-ban tervezte át Makovecz Imre, aki akkor a SZÖVTERV-nél dolgozott, és főként vendéglátóipari létesítmények tervezésével foglalkozott. A megbízást az ÁFÉSZ adta: az elképzelés egy borozóval kiegészített étterem kialakítása volt.

A házat Makovecz egy vöröshomokkőből rakott, monumentális támfal fölé helyezte. A monolit hatású kőfalat csupán a pincebejáratok törték meg, a finoman kiugró, ferde felületek pedig pikkelyszerű, szinte zoomorf karaktert adtak az épületnek. Írta az épületről korábban az Építészfórum.

„Kudarcok ezek a házak”

Érdekesség, hogy maga Makovecz Imre később meglehetősen kritikusan nyilatkozott a korai munkáiról. A szepezdi vendéglő kapcsán így fogalmazott:

A szepezdi vendéglőből nem az a változat épült meg, amit akartam. Kudarcok ezek a házak. Ennek ellenére, amikor elkészültek, az akkori viszonyokhoz képest jó házaknak mutatkoztak, de valójában nem lehet őket teljes szívvel vállalni…

Hasonló tapasztalata volt a balatonfüredi Halászkert étterem tervezésekor is.

Így néz ki jelenleg az ingatlan Fotó: Google Maps

Az évtizedek során az étterem megszűnt, és az épület hosszú ideig kihasználatlanul állt, mígnem 2018 és 2022 között jelentős átalakításon esett át. Az egykori vendéglátóhelyet lakóépületként hasznosították újra: a belső tereket is modernizálták. A Makovecz Imre Alapítvány azonban éles kritikával illette a munkálatokat, kijelentve, hogy az átépítés a műemléki értékek teljes figyelmen kívül hagyásával történt. Az alapítvány szerint a beavatkozások során olyan eredeti részletek semmisültek meg, amelyek az épület eszmei értékét adták.