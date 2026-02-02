Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Karolina, Aida névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pánik a felszállópályán: utas rohangált a repülőgép tetején -videó

reptér
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 20:35
utasrepülő
Többen percekig próbálták leszedni a férfit. A repülőgép a káosz miatt jelentős késéssel indult.
CJA
A szerző cikkei

Kamerák kapták lencsevégre, amint a személyzet pánikba esik, amikor észrevették, hogy egy férfi a repülőgép tetején rohangál.

Repülő tetején rohangál egy utas
Repülő tetején rohangált egy utas, így a gép késve tudott felszállni / Illusztráció: Anadolu via AFP

Repülő tetejére mászott fel az utas

Az információk szerint a férfi egy 24 éves marokkói állampolgár volt, aki a Vueling egyik Airbus A320-as járatának tetejére mászott fel. A gép Valenciából indult volna Amszterdamba. A járat közel két órát késett, mivel percekig kergették a férfit, aki a repülőgép tetején rohangált, és gúnyolta a személyzetet.

Az incidensről készült videón a férfi táncol, bedugja az ujjait a fülébe, és úgy tesz, mintha nem hallaná az őt felszólítókat. Egy italos palackot is előrángatott a táskájából, majd annak tartalmát részben a repülőgép tetejére öntötte, miközben a személyzet tehetetlenül figyelte az eseményeket.

A férfit végül a polgárőrség segítségével sikerült rábeszélni arra, hogy lemásszon a gépről - a férfi táskájában nem volt fegyver. A fiatal nem szenvedett sérüléseket, az utasokra sem jelentett veszélyt, és a gépet sem rongálta meg. Az incidens okáról egyelőre nincs hivatalos információ, de felmerült, hogy a férfi mentális problémával küzdhet  - írja a Daily Mail.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu