Pánik a felszállópályán: utas rohangált a repülőgép tetején -videó

Kamerák kapták lencsevégre, amint a személyzet pánikba esik, amikor észrevették, hogy egy férfi a repülőgép tetején rohangál.

Repülő tetején rohangált egy utas, így a gép késve tudott felszállni / Illusztráció: Anadolu via AFP

Repülő tetejére mászott fel az utas

Az információk szerint a férfi egy 24 éves marokkói állampolgár volt, aki a Vueling egyik Airbus A320-as járatának tetejére mászott fel. A gép Valenciából indult volna Amszterdamba. A járat közel két órát késett, mivel percekig kergették a férfit, aki a repülőgép tetején rohangált, és gúnyolta a személyzetet.

Az incidensről készült videón a férfi táncol, bedugja az ujjait a fülébe, és úgy tesz, mintha nem hallaná az őt felszólítókat. Egy italos palackot is előrángatott a táskájából, majd annak tartalmát részben a repülőgép tetejére öntötte, miközben a személyzet tehetetlenül figyelte az eseményeket.

A férfit végül a polgárőrség segítségével sikerült rábeszélni arra, hogy lemásszon a gépről - a férfi táskájában nem volt fegyver. A fiatal nem szenvedett sérüléseket, az utasokra sem jelentett veszélyt, és a gépet sem rongálta meg. Az incidens okáról egyelőre nincs hivatalos információ, de felmerült, hogy a férfi mentális problémával küzdhet - írja a Daily Mail.