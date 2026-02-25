Mi történhetett? Rejtélyes golyónyomokkal landolt egy repülőgép

Golyónyomokat találtak egy, Kolumbiából Floridába tartó, az American Airlines által üzemeltetett repülőgépen hétfőn.

Rejtélyes golyónyomokat találtak egy repülőgépen / Fotó: Bors (Képünk illusztráció)

Rejtély, hogy mi történt a repülőgéppel

A helyi tisztviselők közlése szerint az előzetes vizsgálatok alapján a járatot február 22-én, vasárnap, Medellínben érhette találat leszállás közben. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés - a kolumbiai hatóságok jelenleg vizsgálják az eset körülményeit. Az American Airlines közleménye szerint a repülőgépen a Miamiban történt leszállás után, egy rutinszerű ellenőrzés során fedeztek fel sérülést a gép törzsén.

A repülőgépet azonnal kivonták a forgalomból további ellenőrzés és javítás céljából. Szorosan együttműködünk az illetékes hatóságokkal az incidens kivizsgálása érdekében

- közölte a légitársaság.

A Boeing 737 MAX 8 típusú repülőgép vasárnap este Miamiból Medellínbe repült, majd hétfő reggel tért vissza Miamiba. A gép ezt követően még aznap a texasi Dallasba indult, ahol helyi idő szerint 22:23-kor landolt. A légitársaság hangsúlyozta, hogy a sérülés a repülés során nem okozott semmilyen működési problémát.

A hatóságok egy lehetséges bűnszervezeti szálat is vizsgálnak, de egyelőre nem erősítették meg, mi állhat az incidens hátterében - írja a People.