Kibontotta a csomagot a postai dolgozó, majd zsebre tett másfél millió forintot

Kinyitott egy bankjegytasakot a postai dolgozó, majd másfél millió forintot nyúlt le, amit később saját céljaira fordított. Tettéért most a bíróságon kell felelnie a nőnek.

Postai bankjegytasakból lopott pénzt egy nő. (Képünk illusztráció) Fotó: Wesley Tingey / Unsplash

Zsebre tette, majd átkötegelte a készpénzt a postai dolgozó

Az elkövető 2022 decembere óta dolgozott egy Hajdú-Bihar vármegyei település postáján, amikor 2023. szeptember 5-én, reggel, a postára biztonsági bankjegytasakban érkezett 2.350.000 forint készpénz, amit a vádlott bontott ki.

A tasakot ollóval vágta fel, majd zsebre tett másfél millió forintot belőle. Annak érdekében, hogy tettét elrejtse, 50 darab 10000 forintos címletű bankjegyre rátett egy "50 darab" feliratú kötegelő szalagot, és a pénzköteget visszatette a biztonsági tasakba, mintha kevesebb pénzt küldtek volna.

Ezt követően telefonon tett bejelentést a posta főfelügyeletére, és azt állította, hogy nem érkezett meg 150 darab 10 000 forintos bankjegy.

Az ellopott pénzt végül saját céljaira fordította, ezzel a társaságnak nagy kárt okozva, aminek megfizetésére kérte a sértett a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság nyomozása során.

A Berettyóújfalui Járási Ügyészség a tettét tagadó nőt most nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bűntettével vádolja. A vádiratában indítványozta, hogy a Berettyóújfalui Járásbíróság az ügyiratok alapján hozzon büntetővégzést, a vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki, és kötelezze a sértett kárának megfizetésére - írta az ügyészség.