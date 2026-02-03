Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Balázs névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kibontotta a csomagot a postai dolgozó, majd zsebre tett másfél millió forintot

posta
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 12:50
ügyészségsikkasztás
Vádat emelt az ügyészség a nő ellen, aki egy Hajdú-Bihar vármegyei postán egy bankjegytasakból lopott el másfél millió forintot. Tettéért a bíróságon kell felelnie.

Kinyitott egy bankjegytasakot a postai dolgozó, majd másfél millió forintot nyúlt le, amit később saját céljaira fordított. Tettéért most a bíróságon kell felelnie a nőnek.

Postai bankjegytasakból lopott pénzt egy nő.
Postai bankjegytasakból lopott pénzt egy nő. (Képünk illusztráció) Fotó: Wesley Tingey /  Unsplash

Zsebre tette, majd átkötegelte a készpénzt a postai dolgozó

Az elkövető 2022 decembere óta dolgozott egy Hajdú-Bihar vármegyei település postáján, amikor 2023. szeptember 5-én, reggel, a postára biztonsági bankjegytasakban érkezett 2.350.000 forint készpénz, amit a vádlott bontott ki.

A tasakot ollóval vágta fel, majd zsebre tett másfél millió forintot belőle. Annak érdekében, hogy tettét elrejtse, 50 darab 10000 forintos címletű bankjegyre rátett egy "50 darab" feliratú kötegelő szalagot, és a pénzköteget visszatette a biztonsági tasakba, mintha kevesebb pénzt küldtek volna.

Ezt követően telefonon tett bejelentést a posta főfelügyeletére, és azt állította, hogy nem érkezett meg 150 darab 10 000 forintos bankjegy.

Az ellopott pénzt végül saját céljaira fordította, ezzel a társaságnak nagy kárt okozva, aminek megfizetésére kérte a sértett a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság nyomozása során.

A Berettyóújfalui Járási Ügyészség a tettét tagadó nőt most nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bűntettével vádolja. A vádiratában indítványozta, hogy a Berettyóújfalui Járásbíróság az ügyiratok alapján hozzon büntetővégzést, a vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki, és kötelezze a sértett kárának megfizetésére - írta az ügyészség.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu