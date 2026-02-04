Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Nem kímél minket az időjárás: ónos eső miatt adtak ki riasztást

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 08:50
Nem lesz kegyes az időjárás. Az ónos eső mellett saras eső és sivatagi por is várható.
Bors
Rossz hír érkezett azok számára, akik ma még útnak indulnak. Szerda reggel ugyanis elsőfokú riasztást adtak ki ónos eső miatt - és ez még nem minden.

Ónos eső miatt adtak ki riasztást / Fotó: Komka Péter /  MTI (Képünk illusztráció)

Elsőfokú riasztást adtak ki, ónos esőre figyelmeztetnek

Ónos esőre adott ki első fokú riasztást szerdán reggel a HungaroMet Pest és Veszprém vármegyére és az Északi-középhegységre, valamint saras eső és sivatagi por is hullhat – közölte honlapján a katasztrófavédelem. A hegyekben még fagy, a déli országrészben pedig akár már 12 fok is lehet, megkezdődött az enyhülés. Csütörtökön és pénteken is sok csapadék lesz és ködös idő várható – írja a Köpönyeg.

Ónos eső miatt adtak ki figyelmeztetést két vármegyére / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

 

