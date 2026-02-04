Nem kímél minket az időjárás: ónos eső miatt adtak ki riasztást

Rossz hír érkezett azok számára, akik ma még útnak indulnak. Szerda reggel ugyanis elsőfokú riasztást adtak ki ónos eső miatt - és ez még nem minden.

Ónos eső miatt adtak ki riasztást / Fotó: Komka Péter / MTI (Képünk illusztráció)

Elsőfokú riasztást adtak ki, ónos esőre figyelmeztetnek

Ónos esőre adott ki első fokú riasztást szerdán reggel a HungaroMet Pest és Veszprém vármegyére és az Északi-középhegységre, valamint saras eső és sivatagi por is hullhat – közölte honlapján a katasztrófavédelem. A hegyekben még fagy, a déli országrészben pedig akár már 12 fok is lehet, megkezdődött az enyhülés. Csütörtökön és pénteken is sok csapadék lesz és ködös idő várható – írja a Köpönyeg.