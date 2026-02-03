Havazásra ébredtek Budapesten, a város több pontja is fehérbe borult - Galéria!

Kedd reggel is havazásra ébredtek a lakosok Budapesten. A képek tanúsága szerint a város több pontja is kezd fehérbe borulni.

Havazásra ébredtek a budapestiek / Fotó: Gábor Zoltán / Bors

A Köpönyeg előrejelzése szerint egyébként a reggeli óráktól főleg a középső tájakon alakul ki havazás, ami ÉK felé mozog majd (a főváros térségében és ÉK-en 3-10 cm-es hó hullhat, mely estétől olvadni fog). Ezzel együtt délután délnyugat felől újabb csapadéktömb érkezik, melyből már ónos eső, majd eső alakul ki. Reggel mindenhol fagyni fog, délutánra 0 és +10 fok közé enyhül az idő, ÉK-en tarthatja magát a hideg levegő. Délelőtt latyakos, később az ónos eső miatt csúszós útszakaszokra is készülni kell. A délkeleti szél többfelé megerősödik.

Mutatjuk a havazásról készült galériánkat!