Havazásra ébredtek Budapesten, a város több pontja is fehérbe borult - Galéria!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 09:31
Ez a látvány fogadta a lakosokat. Az időjárás-előrejelzés a reggeli óráktól főleg a középső tájakon alakul ki havazás, a főváros térségében és ÉK-en pedig 3-10 cm-es hó is hullhat.
Kedd reggel is havazásra ébredtek a lakosok Budapesten. A képek tanúsága szerint a város több pontja is kezd fehérbe borulni.

Havazás 2026.01.03 Budapest
Havazásra ébredtek a budapestiek / Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Havazásra ébredtek a budapestiek

A Köpönyeg előrejelzése szerint egyébként a reggeli óráktól főleg a középső tájakon alakul ki havazás, ami ÉK felé mozog majd (a főváros térségében és ÉK-en 3-10 cm-es hó hullhat, mely estétől olvadni fog). Ezzel együtt délután délnyugat felől újabb csapadéktömb érkezik, melyből már ónos eső, majd eső alakul ki. Reggel mindenhol fagyni fog, délutánra 0 és +10 fok közé enyhül az idő, ÉK-en tarthatja magát a hideg levegő. Délelőtt latyakos, később az ónos eső miatt csúszós útszakaszokra is készülni kell. A délkeleti szél többfelé megerősödik.

Mutatjuk a havazásról készült galériánkat!

Galéria: Havazik Budapesten
Havazás 2026.01.03

 

