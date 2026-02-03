Jobb lesz felkészülni: nagyobb havazás csap le az országra

Érdemes lesz felkészülni mindenkinek, ugyanis a mai nap nagy havazásra lehet számítani.

Nagy havazás várható az ország több területén is. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A tegnapi csak ízelítő volt, nagy havazás várható a mai nap

Az éjszaka leple alatt az ország egészére lecsapott a fagy, így reggelre a csapadék hó formájában érkezett meg. A nap első felében sem fog megállni a havazás, így egyes tájakon akár 5-10 centiméter friss hó is összegyűlhet, ami talán tovább meg is fog maradni.

Ahogy telik a mai nap, délnyugat felől már enyhébb levegő érkezik fölénk, ezért a havazást lassan ónos eső, majd eső válthatja fel. Ennek fényében jobb lesz felkészülni az előbb latyakos, később jeges, csúszós utakra.

Az északkeleti országrészben tovább maradhat a hideg levegő, így ott később következhet be a váltás.

Ránk is hatással lehet a szélsőséges időjárás

A reggeli fagy miatt a szervezet lassabban indul be, így sokan fejfájást, álmosságot, kedvtelenséget vagy koncentrációcsökkenést tapasztalhatnak az időjárás miatt. Mindemellett érdemes rétegesen öltözni, ugyanis a hideg levegő és a megerősödő szél együttese rontja a hőérzetet, így sokkal hidegebbnek tűnhet az idő, mint azt a hőmérő írja.

A havazás és ónos eső kombinációja a közlekedésre is hatással van. Reggel még latyakos utakra számíthatunk, később viszont a ráfagyó csapadék gyalogosan és autóval is nagy veszélyt jelent, így érdemes korábban elindulni, és kerülni a hirtelen mozdulatokat útközben.

A hirtelen enyhülés sem hoz megkönnyebbülést, ugyanis a hőmérséklet-ingadozás megterheli a keringési rendszert, így egyeseknél vérnyomás-ingadozás, fáradékonyság és levertség is jelentkezhet - írta a Köpönyeg.