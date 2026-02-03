Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Balázs névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Jobb lesz felkészülni: nagyobb havazás csap le az országra

ónos eső
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 10:05
havazásidőjárás
Bár a tegnapi hó, ahogy leesett, el is olvadt a mai napon már mások a kilátások. Az ország több területén is nagy havazásra lehet majd számítani.

Érdemes lesz felkészülni mindenkinek, ugyanis a mai nap nagy havazásra lehet számítani.

Nagy havazás várható az ország több területén is.
Nagy havazás várható az ország több területén is. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A tegnapi csak ízelítő volt, nagy havazás várható a mai nap

Az éjszaka leple alatt az ország egészére lecsapott a fagy, így reggelre a csapadék hó formájában érkezett meg. A nap első felében sem fog megállni a havazás, így egyes tájakon akár 5-10 centiméter friss hó is összegyűlhet, ami talán tovább meg is fog maradni.

Ahogy telik a mai nap, délnyugat felől már enyhébb levegő érkezik fölénk, ezért a havazást lassan ónos eső, majd eső válthatja fel. Ennek fényében jobb lesz felkészülni az előbb latyakos, később jeges, csúszós utakra.

Az északkeleti országrészben tovább maradhat a hideg levegő, így ott később következhet be a váltás.

Ránk is hatással lehet a szélsőséges időjárás

A reggeli fagy miatt a szervezet lassabban indul be, így sokan fejfájást, álmosságot, kedvtelenséget vagy koncentrációcsökkenést tapasztalhatnak az időjárás miatt. Mindemellett érdemes rétegesen öltözni, ugyanis a hideg levegő és a megerősödő szél együttese rontja a hőérzetet, így sokkal hidegebbnek tűnhet az idő, mint azt a hőmérő írja.

A havazás és ónos eső kombinációja a közlekedésre is hatással van. Reggel még latyakos utakra számíthatunk, később viszont a ráfagyó csapadék gyalogosan és autóval is nagy veszélyt jelent, így érdemes korábban elindulni, és kerülni a hirtelen mozdulatokat útközben.

A hirtelen enyhülés sem hoz megkönnyebbülést, ugyanis a hőmérséklet-ingadozás megterheli a keringési rendszert, így egyeseknél vérnyomás-ingadozás, fáradékonyság és levertség is jelentkezhet - írta a Köpönyeg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu