Csak az elmúlt héten 13 síelő, hegymászó és túrázó halt meg az olasz hegyekben

Rekordszámú, 13 síelő, hegymászó és túrázó halt meg az olasz hegyekben az elmúlt héten. A mentőegységek jelentése szerint ebből 10 ember életét a rendkívül instabil hótakaró által kiváltott lavinák követelték.

A hatóságok figyelmeztetést adtak ki az olasz hegyekbe látogatóknak. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Rekordszámú emberi életet követeltek az olasz hegyek

A közelmúltbeli viharok során hullott friss hó és a szél miatt a gyenge belső rétegekre hulló hó különösen veszélyes körülményeket teremtettek az Alpok teljes félhold alakú ívében, Franciaországgal, Svájccal és Ausztriával határos részén.

Ilyen körülmények között egyetlen síelő áthaladása, vagy a hó súlya miatti természetes túlterhelés is elegendő lehet egy lavina kiváltásához.

- mondta Federico Catania, az olasz alpesi mentőszolgálat szóvivője.

A lavinák miatti halálesetek karbantartatlan lejtőkön történtek, távol a jól karbantartott és felügyelt olimpiai helyszínektől Lombardiában, a svájci határon, valamint a Cortina d’Ampezzóban.

Nincs veszély a síközpontokban síelőkre, és különösen nem az olimpiai helyszínekre.

- hangsúlyozta ki Catania.

A közelmúltbeli hóviharok miatt az emberek a jó idő rövid időszakaiban a hegyekbe siettek, ennek eredményeként a balesetek, és így a halálos áldozatok száma is arányosan megnőtt. A mentőszolgálatok azt tanácsolják a hegyekbe látogatóknak, hogy figyeljenek a lavinajelzésekre, és halasszák el a kirándulásokat, amíg a hótakaró megszilárdul.

Csak a hétvégén két síelő halt meg lavinákban Lombardiában, három Trentinóban és egy a szomszédos Dél-Tirolban. Köztük van két olyan, aki külön lavinákban vesztette életét a Marmolada-gleccser területén. A halálesetek között van két túrázó is a venetói Monte Grappán és a Marche régióban, valamint egy hegymászó Valle d'Aostában - írta az AP News.