Csak az elmúlt héten 13 síelő, hegymászó és túrázó halt meg az olasz hegyekben

Rekordszámú, 13 síelő, hegymászó és túrázó halt meg az olasz hegyekben az elmúlt héten. A mentőegységek jelentése szerint ebből 10 ember életét a rendkívül instabil hótakaró által kiváltott lavinák követelték.
A közelmúltbeli viharok során hullott friss hó és a szél miatt a gyenge belső rétegekre hulló hó különösen veszélyes körülményeket teremtettek az Alpok teljes félhold alakú ívében, Franciaországgal, Svájccal és Ausztriával határos részén.
Ilyen körülmények között egyetlen síelő áthaladása, vagy a hó súlya miatti természetes túlterhelés is elegendő lehet egy lavina kiváltásához.
- mondta Federico Catania, az olasz alpesi mentőszolgálat szóvivője.
A lavinák miatti halálesetek karbantartatlan lejtőkön történtek, távol a jól karbantartott és felügyelt olimpiai helyszínektől Lombardiában, a svájci határon, valamint a Cortina d’Ampezzóban.
Nincs veszély a síközpontokban síelőkre, és különösen nem az olimpiai helyszínekre.
- hangsúlyozta ki Catania.
A közelmúltbeli hóviharok miatt az emberek a jó idő rövid időszakaiban a hegyekbe siettek, ennek eredményeként a balesetek, és így a halálos áldozatok száma is arányosan megnőtt. A mentőszolgálatok azt tanácsolják a hegyekbe látogatóknak, hogy figyeljenek a lavinajelzésekre, és halasszák el a kirándulásokat, amíg a hótakaró megszilárdul.
Csak a hétvégén két síelő halt meg lavinákban Lombardiában, három Trentinóban és egy a szomszédos Dél-Tirolban. Köztük van két olyan, aki külön lavinákban vesztette életét a Marmolada-gleccser területén. A halálesetek között van két túrázó is a venetói Monte Grappán és a Marche régióban, valamint egy hegymászó Valle d'Aostában - írta az AP News.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.