Fontos határidőre figyelmeztet a NAV: erről jó, ha te is tudsz

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 10:50
Nemzeti Adó és Vámhivatala (NAV)adózási rendszer
Nehogy lemaradj róla! Mutatjuk a részleteket!

A kisadózóknak 2026. február 25-éig kell nyilatkozniuk a 2025-ben megszerzett bevételükről, a nyilatkozat pár perc alatt elkészíthető és online beadható - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden.

Fontos határidőre figyelmeztet a NAV

A NAV tájékoztatása szerint az érintetteknek a 25KATA jelű űrlapon szükséges a tavaly elért bevételükről nyilatkozniuk, de gyakorlatilag csak arról, hogy tavaly elérték-e a 18 millió forintot. Ha az összbevétel nem érte el a 18 millió forintos értékhatárt, akkor a bevallás benyújtásán kívül nincs egyéb teendő. A kata rendkívül rugalmas, ha valaki túllépte a bevételi értékhatárt, akkor 40 százalékos különadót kell fizetni, amelyet szintén a 25KATA űrlapon kell bevallani - jelezték.

A NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásán (ONYA) elérhető bevallás rendkívül egyszerű, használatához nincs szükség külön segédprogramra, pár kattintással beküldhetők a dokumentumok. A kitöltés is gyors és hatékony, az elektronikus azonosítás után az alkalmazás automatikusan betölti a NAV által ismert azonosító adatokat, a felhasználónak már csak a bevételi adatokat kell beírni. A felület elérhető mobilon és tableten is, nyomtatásra és irattárolásra sincs szükség, a program a felhőben tárolja az adatokat - ismertette az adóhatóság az MTI-nek küldött tájékoztatójában.

 

