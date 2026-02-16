Sokkoló, mi fogadta a NAV munkatársait egy debreceni házban

Csempészcigarettát és alkoholt találtak nagy mennyiségben egy debreceni férfi lakásában, aki kereskedelem céljából tartotta magánál a termékeket.

Több mint 70 millió forint értékben volt a féri lakásán csempészcigaretta és alkohol

Egy debreceni házban 26 286 doboz, különféle márkájú, magyar zárjegy nélküli cigarettát, több mint 10 kilogramm vágott fogyasztási dohányt és 285 liter ismeretlen eredetű alkoholterméket találtak az adóellenőrök - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint az adóellenőrök elemzései felfedték, hogy egy debreceni lakásban feltételezhetően nagy mennyiségű alkohol és cigaretta értékesítése folyik; a revizorok vásárlónak álcázva magukat egy liter házipálinkát rendeltek a 46 éves férfitól.

Az átvizsgálás során a ház több pontján magyar zárjegy nélküli cigarettát, vágott fogyasztási dohányt, valamint műanyag flakonokban és hordókban tárolt ismeretlen eredetű alkoholterméket találtak. A férfi azzal magyarázta a nagy készletet, hogy azt a globális világhelyzet miatt tartja otthon, vésztartalékként szolgálhat szükség esetén, ugyanakkor azt is elmondta, hogy a készletből folyamatosan értékesített.

A lefoglalt termékek értéke több mint 73 millió forint, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövető több mint 100 millió forint bírságra is számíthat.