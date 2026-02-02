Nagy baj történt az M3-as metrón, felborult a közlekedés

A BKK Info Facebook-oldalán jelentették be, hogy változás történt az M3-as metró közlekedésében.

Változás történt az M3-as metró közlekedésében / Fotó: Bors

Változást jelentettek be az M3-as metró közelekdésében

Az M3-as metró helyett pótlóbusz jár a Deák Ferenc tér és a Lehel tér között, mert egy utas rosszul lett

- derült ki a posztból.

Úgy tudni, a forgalomkorlátozás a rosszullét miatti hatósági intézkedések idejére van érvényben, az utasoknak pedig hosszabb menetidőre kell számítaniuk.