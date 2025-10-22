Most érkezett: nem jár az M3-as metró, erre készüljenek a tömegközlekedők ezen a szakaszon

A BKK Info közölte, hogy egy bizonyos szakaszon nem jár az M3-as metró, ugyanis egy utas rosszul lett. Több részletet nem osztottak meg az esettel kapcsolatban, de azt elárulták, hogy a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ között pótlóbusz közlekedik, így továbbra is zavartalanul tudnak közlekedni az emberek – arról egyelőre nincs hír, hogy mikor jár újra teljes vonalon az M3-as metró.

Frissítés

A BKK Info jó hírt közölt, ugyanis ismét teljes útvonalon közlekedik az M3-as metró: