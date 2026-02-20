HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Döbbenetes felvétel! Nem csak a hó okoz nehézséget, medvecsalád bukkant fel

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 16:05
Döbbenetes felvétel. Medvecsalád ijesztett rá a hegyekben síelőkre. A videón jól hallani, ahogy kiabálnak az ott tartózkodóknak, hogy meneküljenek.

Megdöbbentő felvételen, ahogy egy medvecsalád váratlanul lepte meg a síelőket a Northstar síközpontban. A NYPost által megosztott képsorokon látni, ahogy három medve vágtat át a lejtőkön, ezzel hatalmas rémületet keltve a szórakozni vágyó csúszkálókban. Eközben több mint egy tucat síelő és snowboardos száguldott át a pályán. Nemrég Pest megyében is észleltek egy medvét, így érdemes felkészülnünk, hogyan reagáljunk egy esetleges találkozásra!

Medvecsalád lepte meg a síelőket a hegyekben
Forrás: Pexels (illusztráció!)

A videón valaki jól hallhatóan kiabálja a síelőknek, hogy:

Állj! Menjetek onnan!

– miközben a nagyobb medve és két kisebb bocs elszalad mellettük.

Fontos, hogy tudjuk, mit tegyünk, ha medvével találkozunk. Mivel nemrég Pest megyében is láttak egyet, érdemes felkészültnek lenni.

Medvével való találkozáskor a legfontosabb, hogy maradj nyugodt, ne fuss el, és ne tegyél hirtelen mozdulatokat! Ne nézz kihívóan a szemébe, de tartsd szemmel és hagyj neki menekülőutat! Ha közeledik, próbálj nagyobbnak látszani és csak végső esetben védd magad! Veszély esetén pedig hívd a 112-es segélyhívót!

 

