Az újabb orosz támadás után óriási tüzek Zaporizzsjában – az ellentámadásban öten haltak meg, köztük egy pap

Újabb dróntámadást észleltek Ukrajna déli részén, Zaporizzsjában. Az orosz támadás során hatalmas tűz keletkezett, az ukrán energiatárolókat célozták meg. Az ukránok Zaporizzsja területén több orosz kézen lévő település ellen ellentámadást indítottak, amelynek civil áldozatai is vannak - írja a Ripost.

Az ukránok Zaporizzsja területén ellentámadást indítottak Fotó: Szergej Kozlov / MTI

Az oroszok újabb dróntámadást indítottak Zaporizzsjában. A terület kormányzója Ivan Fedorov azt mondta, helyi idő szerint éjjel 11 körül a lakóépületek ablakai kirobbantak. Sérültekről nem tudnak, az ukrán energiatárolók elleni támadás már régóta zajlik. A térségben rendszeresek a civil célpontok elleni támadások.

Hasonlóan civil célpontok kerültek kereszttűzbe az ukrán ellentámadás során. Zaporizzsja több, oroszok által elfoglalt területén támadtak az ukránok. Öten haltak meg Vaszilivka településen, egy faluban pedig egy papot éppen gyászmenet közben gyilkoltak meg. További hét ember sérült meg a falut ért támadásban. Az ukrán támadások miatt áramkihagyásokat tapasztaltak a térségben, több mint 11 ezer lakos maradt áram nélkül a területen. Az éjszaka során Zaporizzsjában -10 Celsius fokkal számoltak, ilyen hidegben vészelték át a támadásokat a lakosok.

Az ukránok értesülései szerint szerda (február 11) hajnalban újabb drónok érkeztek a városba.