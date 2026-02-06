Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Dorottya, Dóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bejárható gasztrotérképpé válik Miskolc a Kocsonyafesztivál idejére

Kocsonyafesztivál
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 14:35
Gasztronómiaimiskolci kocsonya
Új szintre lép a Miskolci Kocsonyafesztivál: idén pecsétgyűjtő KocsonyaÚtlevéllel járhatják végig a látogatók a város éttermeit, ahol a hagyományos fogás modern és húsmentes változatokban is megjelenik. A háromnapos programsorozatot békajelmezes karneváli felvonulás indítja, a belvárost pedig közel száz koncert és igazi téli fesztiválhangulat tölti meg.

Az idei Miskolci Kocsonyafesztivál nemcsak a koncertekről szól majd: egy vadonatúj ötlet, a KocsonyaÚtlevél is debütál, amely szó szerint egy bejárható gasztronómiai térképpé változtatja a várost. A látogatók február 6. és 8. között nemcsak az utcai árusoknál kóstolhatják meg a kocsonyát, hanem a helyi éttermekben is, ráadásul pecséteket gyűjtve, mintha egy játék kereteiben fedeznék fel Miskolcot. 

Bohemian Betyars a Kocsonyaútlevélon.
Közel száz koncerttel és sztárfellépőkkel készül fel Miskolc
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / észak magyarország

KocsonyaÚtlevéllel az éttermek nyomában 

A Visit Miskolc turisztikai szervezet és a helyi vendéglátók összefogásából született kezdeményezéshez több mint húsz étterem csatlakozott. Mindegyikük saját, egyedi kocsonyaváltozattal készül: a hagyományos receptek mellett modern, kísérletező fogások, sőt húsmentes alternatívák is megjelennek a kínálatban. 

A rendszer egyszerű: a vendégek a kocsonyautlevel.hu oldalon elérhető digitális útlevélbe gyűjthetik a pontokat, miután megkóstolták az adott hely specialitását. Így a fesztivál nem egyetlen központi helyszínre korlátozódik. 

A háromnapos esemény február 6-án, pénteken délután fél háromkor egy látványos felvonulással indul. Több száz, békának öltözött jelmezes, gólyalábasok és karneváli figurák is végigvonulnak a belvároson, megalapozva a fesztivál utánozhatatlan hangulatát. Ez a nyitány évről évre hatalmas tömegeket vonz, és idén sem ígérkezik másképp. 

Száz koncert, öt helyszínen 

A Kocsonyafesztivál továbbra is Magyarország egyik legnagyobb téli rendezvénye. Miskolc belvárosában két nagyszínpadon és további három helyszínen közel száz koncert várja a nagyközönséget. A könnyűzene szinte minden műfaja képviselteti magát: fellép többek között a Wellhello, a Kowalsky meg a Vega, a Hooligans, a Bikini, a Balkan Fanatik és Charlie is. Érdekesség, hogy Fenyő Miklós idei első fellépése pont február 8-án Miskolcon, a Kocsonyafesztiválon lett volna, amely már nem fog bekövetkezni a legendás énekes halála miatt.

A zenei programok mellett vásári forgatag, bőséges étel-ital kínálat és családi programok teszik teljessé a hétvégét.

A fesztivál remek alkalom arra is, hogy a látogatók felfedezzék Miskolc és környékét. Lillafüred romantikus tájai, a Bükk túraútvonalai, a miskolctapolcai Ellipsum Élményfürdő vagy a belváros kulturális látnivalói könnyedén kiegészítik a fesztivált nyújtotta élményeket. 

Kocsonyafesztivál hangulatképek11
Eddig mindig felpezsdült Miskolc a Kocsonyafesztivál hétvégéjén. Idén már a KocsonyaÚtlevéllel is bejárható a város.
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / észak magyarország

Az idei rendezvény különlegessége tehát nemcsak a megszokott karneváli hangulat, hanem az a közösségi összefogás, amely immár az éttermeket is bekapcsolja a fesztivál vérkeringésébe. Aki tehát valóban meg akarja ízlelni a miskolci kocsonyát, annak most elég csak egy útlevelet kiváltania és indulhat is a kocsonyatúra. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu