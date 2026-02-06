Bejárható gasztrotérképpé válik Miskolc a Kocsonyafesztivál idejére

Az idei Miskolci Kocsonyafesztivál nemcsak a koncertekről szól majd: egy vadonatúj ötlet, a KocsonyaÚtlevél is debütál, amely szó szerint egy bejárható gasztronómiai térképpé változtatja a várost. A látogatók február 6. és 8. között nemcsak az utcai árusoknál kóstolhatják meg a kocsonyát, hanem a helyi éttermekben is, ráadásul pecséteket gyűjtve, mintha egy játék kereteiben fedeznék fel Miskolcot.

Közel száz koncerttel és sztárfellépőkkel készül fel Miskolc

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / észak magyarország

KocsonyaÚtlevéllel az éttermek nyomában

A Visit Miskolc turisztikai szervezet és a helyi vendéglátók összefogásából született kezdeményezéshez több mint húsz étterem csatlakozott. Mindegyikük saját, egyedi kocsonyaváltozattal készül: a hagyományos receptek mellett modern, kísérletező fogások, sőt húsmentes alternatívák is megjelennek a kínálatban.

A rendszer egyszerű: a vendégek a kocsonyautlevel.hu oldalon elérhető digitális útlevélbe gyűjthetik a pontokat, miután megkóstolták az adott hely specialitását. Így a fesztivál nem egyetlen központi helyszínre korlátozódik.

A háromnapos esemény február 6-án, pénteken délután fél háromkor egy látványos felvonulással indul. Több száz, békának öltözött jelmezes, gólyalábasok és karneváli figurák is végigvonulnak a belvároson, megalapozva a fesztivál utánozhatatlan hangulatát. Ez a nyitány évről évre hatalmas tömegeket vonz, és idén sem ígérkezik másképp.

Száz koncert, öt helyszínen

A Kocsonyafesztivál továbbra is Magyarország egyik legnagyobb téli rendezvénye. Miskolc belvárosában két nagyszínpadon és további három helyszínen közel száz koncert várja a nagyközönséget. A könnyűzene szinte minden műfaja képviselteti magát: fellép többek között a Wellhello, a Kowalsky meg a Vega, a Hooligans, a Bikini, a Balkan Fanatik és Charlie is. Érdekesség, hogy Fenyő Miklós idei első fellépése pont február 8-án Miskolcon, a Kocsonyafesztiválon lett volna, amely már nem fog bekövetkezni a legendás énekes halála miatt.

A zenei programok mellett vásári forgatag, bőséges étel-ital kínálat és családi programok teszik teljessé a hétvégét.

A fesztivál remek alkalom arra is, hogy a látogatók felfedezzék Miskolc és környékét. Lillafüred romantikus tájai, a Bükk túraútvonalai, a miskolctapolcai Ellipsum Élményfürdő vagy a belváros kulturális látnivalói könnyedén kiegészítik a fesztivált nyújtotta élményeket.