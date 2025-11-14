Figyelem! Hamarosan leáll ez a hazai bank

November 21-én 18 órától november 23-án 18 óráig tart bankszünnapot tart a K&H Bank rendszerfejlesztés miatt. Ez idő alatt a bank informatikai rendszereit fejlesztik, emiatt több szolgáltatás elérhetetlenné válik - írta meg a DUOL.
A leállás ideje alatt szünetel:
A leállás miatt átmenetileg a kártyás fizetés is akadozhat, ezért a bank ügyfeleinek ajánlott előre gondoskodni az utalásokról és a szükséges pénzügyekről.
