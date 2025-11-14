Figyelem! Hamarosan leáll ez a hazai bank

November 21-én 18 órától november 23-án 18 óráig tart bankszünnapot tart a K&H Bank rendszerfejlesztés miatt. Ez idő alatt a bank informatikai rendszereit fejlesztik, emiatt több szolgáltatás elérhetetlenné válik - írta meg a DUOL.

Leállást jelentett be a nagy hazai bank / Fotó: freepik.com (Képünk illusztráció)

Ezek a szolgáltatások nem fognak működni a bankszünnap idején

A leállás ideje alatt szünetel:

Az elektronikus csatornáik (internetbanki és mobilbanki alkalmazás) és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi és befektetési szolgáltatások.

Az ATM készpénzbefizetési szolgáltatás.

Az azonnali átutalási megbízások indítása és a fizetési kérelem fogadása.

A bejövő azonnali átutalások visszautasításra kerülnek, azokat a szolgáltatás szünetelést követően szükséges újra benyújtani.

A kártyaegyenleg feltöltésére és a kártyalimitek módosítására nem lesz lehetőség a telefonos ügyfélszolgálaton sem.

A leállás miatt átmenetileg a kártyás fizetés is akadozhat, ezért a bank ügyfeleinek ajánlott előre gondoskodni az utalásokról és a szükséges pénzügyekről.

Ezek a szolgáltatások elérhetőek maradnak: