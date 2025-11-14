Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
Figyelem! Hamarosan leáll ez a hazai bank

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 15:52
Bankszünnapot tart a K&H Bank rendszerfejlesztés miatt. A leállás több szolgáltatást is érint majd.
November 21-én 18 órától november 23-án 18 óráig tart bankszünnapot tart a K&H Bank rendszerfejlesztés miatt. Ez idő alatt a bank informatikai rendszereit fejlesztik, emiatt több szolgáltatás elérhetetlenné válik - írta meg a DUOL.

bank, ATM, bankkártya
Leállást jelentett be a nagy hazai bank / Fotó: freepik.com (Képünk illusztráció)

Ezek a szolgáltatások nem fognak működni a bankszünnap idején

A leállás ideje alatt szünetel:

  • Az elektronikus csatornáik (internetbanki és mobilbanki alkalmazás) és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi és befektetési szolgáltatások.
  • Az ATM készpénzbefizetési szolgáltatás. 
  • Az azonnali átutalási megbízások indítása és a fizetési kérelem fogadása.
  • A bejövő azonnali átutalások visszautasításra kerülnek, azokat a szolgáltatás szünetelést követően szükséges újra benyújtani. 
  • A kártyaegyenleg feltöltésére és a kártyalimitek módosítására nem lesz lehetőség a telefonos ügyfélszolgálaton sem. 

A leállás miatt átmenetileg a kártyás fizetés is akadozhat, ezért a bank ügyfeleinek ajánlott előre gondoskodni az utalásokról és a szükséges pénzügyekről.

Ezek a szolgáltatások elérhetőek maradnak:

  • az ATM kifizetés, 
  • a bankkártyás műveletek (online fizetés és bolti vásárlás),
  • a bankkártya tiltás K&H Telecenteren keresztül.

 

