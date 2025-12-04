Hamar lebuktak: Több drogot is találtak a fiataloknál rutinellenőrzés során!

A Delta Program keretein belül az érdi rendőrök igazoltattak egy 22 éves sofőrt, T. Balázst és a vele utazó két 19 éves barátját, V. Balázst és N. Bencét.

Rutinellenőrzés alkalmával az érdi rendőrök lecsaptak a drogos fiatalokra / Fotó: police.hu (YouTube)

Rutinellenőrzésből sikeres akció

Az igazoltatások és az autó átkutatása során kristályos anyag és zöld, kábítószergyanús növényi törmeléket fedeztek fel. Továbbá a drog fogyasztásához vagy előkészítéséhez alkalmas eszközök is előkerültek. A gyorsteszt ráadásul mindhármuknál egyértelműen pozitív értéket mutatott.

Kihallgatások alkalmával derült ki, hogy V. Balázs szerezte be drogokat a társainak egy 36 éves drogdílertől, V. Tibortól.

A drogdílert rövidesen budapesti lakásában fogták el, ahol további kábítószerre utaló nyomokat és eszközöket találtak, sőt több mobiltelefon is előkerült. V. Tibor drogtesztje szintén pozitív értéket jelzett.

T. Balázs és N. Bence ellen kábítószer birtoklása, V. Balázs ellen kábítószer átadása, V. Tibor ellen pedig kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt folytat nyomozást az Érdi Rendőrkapitányság.

A gyanúsítottak az eljárás ideje alatt szabadlábon védekezhetnek -írja a Police.

A Delta Program keretein belül készült rendőrségi videó az alábbiakban megtekinthető!