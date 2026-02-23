HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Két balesetet is okozott a részeg mazdás, mindkétszer meglépett a helyszínről

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 11:50
Mazdájával egy motorost is elsodort. Az ittas sofőr beismerte: vezetés előtt italozott.
Egy 28 éves ittas sofőrt kapcsolt le a rendőrség, miután Székesfehérváron, a Palotai úton balesetet okozott. A sértett másnap jelentette a rendőrségen, hogy az előző nap egy Mazda ütközött neki, majd az autós elhajtott. A hatóságok hamar rájöttek: a mazdás több balesetet is okozott egymás után.

Ittas sofőrt kaptak el a rendőrök
Ittas sofőrt kaptak el a rendőrök (fotó: Rendőrség)

Két baleset helyszínéről is meglépett az ittas sofőr

Egy szemtanú feljegyezte a rendszámot, amely alapján a rendőrség nyomozni kezdett, ekkor nézték át a térfigyelő kamerák felvételeit. Ezek során megállapították, hogy a baleset előtt ugyanaz az autó egy segédmotoros kerékpárost is elsodort, aki elesett, majd a Mazda sofőrje szintén továbbhajtott.

Nem sokkal később a segédmotoros kerékpár vezetője is jelentkezett a Székesfehérvári Rendőrkapitányságon, mivel aznapi kórházi ellátását követően feljelentést akart tenni. Így hamar kiderült a motoros kiléte.

Az elkövetőt a rendőrség a munkahelyén tervezte elkapni, de útközben meglátták az autót velük szemben haladni. Ekkor állították meg, és végeztettek vele alkoholtesztet, amely pozitív eredményt mutatott.

Előző napi cselekményei és ittas vezetése miatt előállították a Székesfehérvári Rendőrkapitányságra, és gyanúsítottként hallgatták ki. Szabálysértési eljárást, valamint járművezetés ittas állapotban és segítségnyújtás elmulasztása miatt büntetőeljárást indítottak ellene - írja a rendőrség.

 

