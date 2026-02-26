Kár lenne kihagyni: ingyenes koncertsorozatot hoz tavaszra az Ötöslottó

Kevés játék mondhatja el magáról, hogy egy ország történelméből nőtt legendává – az Ötöslottó azonban pontosan ilyen. Az 1956-os forradalom után született meg az ötlet, amely végül millióknak adott reményt és izgalmat. Az első Ötöslottó sorsolást 1957. március 7-én tartották meg, és alig hat hét elteltével, egy hihetetlen történet örökre megváltoztatta a játék sorsát. Özv. Ring Sándorné, egy 66 éves, négygyermekes édesanya nem taktikázott, nem számolt, egyszerűen csak a saját és gyermekei életkorát játszotta meg. A döntése életre szóló nyereményt hozott számára, és ezzel együtt egy máig tartó hagyományt indított el. A fontos családi dátumok ikszelése ugyanis mára a játékosok egyik kedvenc stratégiájává vált, egy olyan generációkon átívelő szokássá, amely összehozza a családokat.
A Szerencsejáték Zrt. tavaszi koncertsorozata az Ötöslottó színvilágával és arculatával várja a kilátogatókat. Az új külsővel azonban nem csupán a közel 70 éves játékot ünnepeljük, hanem azt a közös élményt is, amelyet az ikonikus számsorsjáték segítségével - az elmúlt évtizedekben - számos játékos átélhetett.
A nemzeti lottótársaság a tavaly őszi nagysikerű koncertsorozata után, idén négy hétig tartó zenei eseményekkel készül. A következő egy hónapban – március 12. és április 11. között - közel 60 településre látogat el az Ötöslottó látványos színpada. A 19 megyeszékhelyen legendás fellépőkkel: Demjén Ferenccel, Szikora Róberttel és az R-Go-val, Charlie-val, valamint a NEOTON Família Sztárjaival és még sok más ismert előadóval találkozhatnak a rajongók. Mellettük idén is érkeznek más ismert előadók számos városban Fásy Ádám, Nótár Mary, Oláh Gergő, Kállay-Saunders András, Bebe és sok más zenésztársuk gondoskodik majd a jó hangulatról.
Az Ötöslottó bemutatja: Szerencsekoncertek eseménysorozat az ország több pontjára is igazi fesztivál hangulatot varázsol majd, alkalmanként – csütörtöktől vasárnapig - pedig legalább két ismert előadó lép majd a nagyérdemű elé. A turné útvonala a nyugat-dunántúli városoktól a keleti vármegyékig húzódik, érintve többek között Vas, Zala, Somogy, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Győr-Moson-Sopron vármegyét. A hangulat fokozását számos helyszínen ismert televíziós és rádiós személyiségek segítik majd, mint például Harsányi Levente, Szalay Edit, Réti Nóra, Dénes Tamás vagy Somogyi Zoltán.
A Szerencsekoncertek azért jöttek létre, hogy olyan közös pillanatokat teremtsenek, amelyek összekötik az embereket, legyen szó családokról, barátokról vagy egymás mellett élő közösségekről.
A zenei eseményhez készült videóban a táncosok mozdulatai azt a felszabadító, örömteli energiát idézik meg, amely minden koncerten átjárhatja majd a közönséget. Egy kis ízelítő abból a meghitt, mégis pezsgő élményből, amelyet a következő hetekben együtt élhetünk át.
A helyszínek és a fellépők listája ezen a weboldalon, valamint az esemény hivatalos Facebook oldalán érhetőek el.
