Ez az öt szám ért milliárdokat: íme, az Ötöslottó nyerőszámai

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 19:49
Kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait. Vajon te a szerencsések között vagy?

Mivel a múlt héten nem született telitalálat az ötöslottó-sorsoláson, így ezen a héten 4,925 milliárd forintot ért a telitalálatos szelvény. 

 

Ötöslottó nyerőszámok 8. hét 2026

A február 21-ei, tévében vetített ötöslottó-sorsoláson az alábbi számokat húzták ki növekvő sorrendben: 9, 12, 26, 47, 49.

Mivel ezen a héten sem sikerült senkinek eltalálni mind az öt számot, tovább halmozódik a főnyeremény, ami a jövő héten már 5.151 millió forint lesz.

