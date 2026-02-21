Ez az öt szám ért milliárdokat: íme, az Ötöslottó nyerőszámai

Mivel a múlt héten nem született telitalálat az ötöslottó-sorsoláson, így ezen a héten 4,925 milliárd forintot ért a telitalálatos szelvény.
A február 21-ei, tévében vetített ötöslottó-sorsoláson az alábbi számokat húzták ki növekvő sorrendben: 9, 12, 26, 47, 49.
Mivel ezen a héten sem sikerült senkinek eltalálni mind az öt számot, tovább halmozódik a főnyeremény, ami a jövő héten már 5.151 millió forint lesz.
