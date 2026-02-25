Előbújt a felhők mögül a nap: igazi kora tavaszi időjárással folytatódik a hét

Igazán kellemes időjárással folytatódik a hét. Marad a 10 fok körüli, enyhe hőmérséklet, és még a nap is ránk mosolyog a felhők mögül.

Tavasziasra fordult az időjárás. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Igazán tavaszias időjárásra lehet számítani

Szerda

Bár változóan rétegfelhős idő várható, akár több órára is kisüthet a nap, miközben csapadékra nem lehet számítani. Ezen a napon a szél már csak néha fog megélénkülni, miközben reggel 0, délután pedig 10 fok körüli hőmérsékletre lehet számítani.

Csütörtök

A reggeli ködfoltok megszűnése után csapadékmentes, fátyolfelhők szűrte napos időre van kilátás. A gyenge szél még ezen a napon is marad, és míg reggel országos fagyra lehet számítani, délután már 6-12 fok közé melegszik a levegő.

Péntek

Reggel ködfoltok képződnek, majd délután északnyugat felől vastagabb fátyolfelhőzet érkezik. Mindemellett ezen a napon is többórás napsütésre lehet számítani, miközben a délkeleti szél élénk lesz. A csúcshőmérséklet 11 fok körül fog alakulni - írta a Köpönyeg.

Szombat

Napos, fátyolfelhős idő ígérkezik, csapadék nélkül. A délkeleti szél többfelé lesz élénk. 9 és 15 fok között mozoghat a hőmérséklet.