Drasztikus fordulat az időjárásban: lehűlés érkezik

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 06:30
télhideg
Jön a hideg. Az időjárás minden szinten téli lesz.

Újabb fordulat közeleg: a hétvége még nem árul el mindent, de a következő napok időjárása többeket meglephet. A hőmérséklet látványosan visszaesik, és a csapadék formája sem marad változatlan.

Az időjárás
Az időjárás újra hűvös lesz
Fotó: Köpönyeg.hu

Csökken a hőmérséklet, az időjárás télies marad

Vasárnap (február 15-én) egy mediterrán ciklon hátoldalán érkezik meg az erőteljes lehűlés. Az északi, helyenként viharos szél egyre hidegebb levegőt szállít hazánk fölé, így a nappali hőmérséklet nem emelkedik, inkább csökken. A kezdetben eső többfelé havas esőbe válthat, keleten pedig havazás is előfordulhat. Miközben a Dunántúlon több helyen kisüthet a nap, máshol borongósabb, csapadékosabb időre kell számítani. Reggel még +5 fok körüli értékek mérhetők, délután azonban már csak +2 fok köré hűl a levegő. 

Hétfőn (február 16-án) tovább erősödik a téli hangulat. A Duna-Tisza közén kezdetben szállingózó hó is előfordulhat, majd napközben a nyugati területek felől egyre több felhő érkezik. Főként a Dunántúlon kisebb havazás sem kizárt. A reggeli órákban -5 fok körüli minimumokra kell készülni, délután pedig mindössze +1 fokig emelkedik a hőmérséklet. Az időjárás tehát átmenetileg visszahozza a tél hangulatát, és érdemes vastagabb kabáttal számolni a hét elején, írja a Köpönyeg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
