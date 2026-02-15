Drasztikus fordulat az időjárásban: lehűlés érkezik

Újabb fordulat közeleg: a hétvége még nem árul el mindent, de a következő napok időjárása többeket meglephet. A hőmérséklet látványosan visszaesik, és a csapadék formája sem marad változatlan.

Az időjárás újra hűvös lesz

Fotó: Köpönyeg.hu

Csökken a hőmérséklet, az időjárás télies marad

Vasárnap (február 15-én) egy mediterrán ciklon hátoldalán érkezik meg az erőteljes lehűlés. Az északi, helyenként viharos szél egyre hidegebb levegőt szállít hazánk fölé, így a nappali hőmérséklet nem emelkedik, inkább csökken. A kezdetben eső többfelé havas esőbe válthat, keleten pedig havazás is előfordulhat. Miközben a Dunántúlon több helyen kisüthet a nap, máshol borongósabb, csapadékosabb időre kell számítani. Reggel még +5 fok körüli értékek mérhetők, délután azonban már csak +2 fok köré hűl a levegő.

Hétfőn (február 16-án) tovább erősödik a téli hangulat. A Duna-Tisza közén kezdetben szállingózó hó is előfordulhat, majd napközben a nyugati területek felől egyre több felhő érkezik. Főként a Dunántúlon kisebb havazás sem kizárt. A reggeli órákban -5 fok körüli minimumokra kell készülni, délután pedig mindössze +1 fokig emelkedik a hőmérséklet. Az időjárás tehát átmenetileg visszahozza a tél hangulatát, és érdemes vastagabb kabáttal számolni a hét elején, írja a Köpönyeg.