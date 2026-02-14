Nem kímél minket az időjárás! Erős szelekkel és mediterrán ciklonnal érkezik a hétvége

Szombaton még élvezhetjük az enyhe időjárást, de a vasárnap meglehetősen érdekesen fog alakulni. Erős szelek és egy mediterrán ciklon hozza vissza a mínusz fokokat jövőhétre.

Szeles időjárással térnek vissza a mínuszok. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Visszatér az igazi télies időjárás

Szombat

A nap első felében változóan, délutántól pedig már erősen felhős lesz az égbolt. Csapadék csak késő estétől érkezhet. Bár a keleties szél megélénkülhet, továbbra is maradni fog az enyhe 12 fok közüli hőmérséklet.

Vasárnap

Egy mediterrán ciklonnal erős lehűlés érkezik. Az erős, olykor viharos északi széllel egyre hidegebb levegő érkezik az országba, így csökkenni fog a hőmérséklet napközben, egészen 3-4 fokig. Mindemellett a HungaroMet citromsárga riasztást adott ki a széllökések miatt az ország nyugati, középső, illetve északkeleti területeire, összesen 12 vármegyére. A nap folyamán a kezdeti esőt havas eső, majd főleg keleten havazás válthatja fel, ugyanakkor a Dunántúlon egyre több helyen bújhat elő a nap a felhők mögül.

Hétfő

Eleinte a Duna-Tisza-közén, egy összeáramlás mentén szállingózhat a hó, majd napközben nyugat felől egyre több felhő érkezik, így főleg a Dunántúlon fordulhat elő egy kis havazás. Visszatérnek a reggeli mínuszok, a nap -5 fokkal indul, délután pedig +1 fok körüli értékeket mérhetünk - írta a Köpönyeg.