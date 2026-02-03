Kiadták a riasztást! Ónos eső és havazás söpör végig ezeken a vármegyéken

Jobb lesz felkészülni a következő napokra, ugyanis ónos esővel, havazással és rengeteg csapadékkal csap le ránk az időjárás. Több vármegyére is riasztást adtak ki a szélsőséges időjárás miatt.

Ónos esővel és havazással csap le ránk az időjárás. (Képünk illusztráció) Fotó: Dragos Asaftei / Shutterstock

Nem kegyelmez az időjárás

Kedd

Délnyugat felől elkezd beborulni az ég, de csapadék főként az Északi-középhegység tágabb környezetében várható. Kezdetben havazás, ónos eső is lehet, majd egyre inkább havas esőre és esőre kell számítani. Erre a napra a HungaroMet oldala citromsárga riasztást adott ki a havazás miatt Pest és Nógrád vármegyékre, valamint az ónos eső miatt 10 vármegyére adtak ki riasztást az ország középső, valamint délnyugati részén. A délkeleti szél több helyen is meg fog erősödni, míg a fagyos reggelt, egy enyhe 4 fok közüli délután követi majd.

Szerda

Marad továbbra is az erősen felhős, sokfelé borult égbolt, miközben szórványosan esőre és szitálásra lehet majd számítani. Ezen a napon citromsárga riasztás van érvényben az ónos eső miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyékben. A délkeleti, keleti szél továbbra is élénk, olykor erős marad, míg a hőmérséklet 1 és 10 fok között alakul.

Csütörtök

Borongós, párás idő ígérkezik, ugyanakkor délen néha előbújhat a nap a felhők közül. Elszórtan újabb eső, zápor is kialakulhat, de riasztások már nincsenek érvényben. A délkeleti szél sokfelé erős lesz, de napközben 6 és 12 fok közé melegszik a levegő - írta a Köpönyeg.