Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Balázs névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kiadták a riasztást! Ónos eső és havazás söpör végig ezeken a vármegyéken

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 06:00
citromsárga riasztáshavazásónos eső
Bár az elmúlt napokban viszonylag enyhe idővel volt dolgunk, most újra bekeményít a természet. Mutatjuk mit tartogat az időjárás!

Jobb lesz felkészülni a következő napokra, ugyanis ónos esővel, havazással és rengeteg csapadékkal csap le ránk az időjárás. Több vármegyére is riasztást adtak ki a szélsőséges időjárás miatt.

Ónos esővel és havazással csap le ránk az időjárás.
Ónos esővel és havazással csap le ránk az időjárás. (Képünk illusztráció) Fotó: Dragos Asaftei /  Shutterstock 

Nem kegyelmez az időjárás

Kedd

Délnyugat felől elkezd beborulni az ég, de csapadék főként az Északi-középhegység tágabb környezetében várható. Kezdetben havazás, ónos eső is lehet, majd egyre inkább havas esőre és esőre kell számítani. Erre a napra a HungaroMet oldala citromsárga riasztást adott ki a havazás miatt Pest és Nógrád vármegyékre, valamint az ónos eső miatt 10 vármegyére adtak ki riasztást az ország középső, valamint délnyugati részén. A délkeleti szél több helyen is meg fog erősödni, míg a fagyos reggelt, egy enyhe 4 fok közüli délután követi majd.

Szerda

Marad továbbra is az erősen felhős, sokfelé borult égbolt, miközben szórványosan esőre és szitálásra lehet majd számítani. Ezen a napon citromsárga riasztás van érvényben az ónos eső miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyékben. A délkeleti, keleti szél továbbra is élénk, olykor erős marad, míg a hőmérséklet 1 és 10 fok között alakul.

Csütörtök

Borongós, párás idő ígérkezik, ugyanakkor délen néha előbújhat a nap a felhők közül. Elszórtan újabb eső, zápor is kialakulhat, de riasztások már nincsenek érvényben. A délkeleti szél sokfelé erős lesz, de napközben 6 és 12 fok közé melegszik a levegő - írta a Köpönyeg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu