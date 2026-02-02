Havazással indult a reggel, az ország több pontja is fehérbe borult

Havazással vette kezdetét február második napja. Az ország több pontján is előfordult kisebb-nagyobb hóhullás hétfő hajnalban, reggel, helyenként sűrű, nagy pelyhekben, melynek következtében gyorsan fehér ruhát öltött a táj: így például Dunaújvárosban is kellemes reggeli élményt nyújtott a friss hóval borított város képe.

Havazással indult a hétfő reggel, hófehérbe borult Dunaújváros / Fotó: /MW / DUOL / Dunaújvárosi Hírportál

Mindeközben a fővárosban is nagy pelyhekben hullik a hó:

Nagy pelyhekben hullik a hó Budapesten / Fotó: Beküldött

Mit ígér az időjárás-előrejelzés?

A Köpönyeg előrejelzése szerint egyébként hétfőn továbbra is borult, szürke időre számíthatunk, a felhőzet inkább csak a délutáni óráktól kezdhet szakadozni délen. Több helyen előfordulhat gyenge havazás, hószállingózás, vagy havas eső, délutánra inkább a szitálás válik jellemzővé. A délkeleti szél fokozatosan megélénkül. A hőmérséklet többnyire +2, +3 fok körül alakul.