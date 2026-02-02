Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Havazással indult a reggel, az ország több pontja is fehérbe borult

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 08:11 / FRISSÍTÉS: 2026. február 02. 08:16
Ilyen idővel indult február második napja. Hétfő reggel több helyen is havazásra ébredtek.
Havazással vette kezdetét február második napja. Az ország több pontján is előfordult kisebb-nagyobb hóhullás hétfő hajnalban, reggel, helyenként sűrű, nagy pelyhekben, melynek következtében gyorsan fehér ruhát öltött a táj: így például Dunaújvárosban is kellemes reggeli élményt nyújtott a friss hóval borított város képe.

Havazással indult a hétfő reggel, hófehérbe borult Dunaújváros / Fotó: /MW / DUOL / Dunaújvárosi Hírportál

Mindeközben a fővárosban is nagy pelyhekben hullik a hó:

Nagy pelyhekben hullik a hó Budapesten / Fotó:   Beküldött

Mit ígér az időjárás-előrejelzés?

A Köpönyeg előrejelzése szerint egyébként hétfőn továbbra is borult, szürke időre számíthatunk, a felhőzet inkább csak a délutáni óráktól kezdhet szakadozni délen. Több helyen előfordulhat gyenge havazás, hószállingózás, vagy havas eső, délutánra inkább a szitálás válik jellemzővé. A délkeleti szél fokozatosan megélénkül. A hőmérséklet többnyire +2, +3 fok körül alakul.

 

