Karolina, Aida névnapja

Közel a tavasz? Ekkorra jósolták a jóidőt a Szegedi Vadaspark medvéi

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 14:35
Mici és Ursula idén is jósolt. A Szegedi Vadaspark medvéi szerint ennyit kell még várnunk a tavaszra.
A hónapokig tartó fagyos tél után sokan várják a tavasz jeleinek felbukkanását, ám most a Szegedi Vadaspark medvéi tisztán közölték velünk, mikorra is várhatjuk a jóidőt.

Szegedi Vadaspark medvéi
A Szegedi Vadaspark medvéi szerint jön a tavasz (fotó: Török János - Délmagyar)

Két barnamedve - Mici és Ursula - idén is nagy bejelentéssel érkezett. A medveles az egyik legnépszerűbb esemény, és a hagyomány idén sem maradt el. A jóslat így szól: ha a medve kijön barlangjából és meglátja árnyékát, majd visszabújik, akkor hosszú útja van még a télnek. Ha nem találkozik árnyékával, kimegy, és ott várja tovább a közeledő tavaszt. Mici és Ursula már egy évtizede jelzik országunknak a tavasz eljövetelét, és idén is jó hírekkel érkeztek.

Így jósoltak a Szegedi Vadaspark medvéi: mikor lesz jóidő?

Bár kicsit kómásan, de mind a ketten kimásztak rejtekhelyükről, ahol sok eledel várta őket: gyümölcsöket és lekváros kenyeret ehettek.

A spanyol cirkuszból szabadult barnamedvéket a Veresegyházi Medveotthonba helyezték el, hosszas út végén kerültek a Szegedi Vadasparkba. Itt most óvodások éneklése és mondókái köszöntötték őket téli szunyókájukból felébredve.

Ha a népi hiedelmek igazak, Mici és Ursula jóslata szerint már nem sokáig kell fagyoskodnunk - írja a DÉLMAGYAR.

 

