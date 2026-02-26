Döbbenet: soha nem látott jégesőt hozott Borsodban az időjárás

Habár sokan várták már a jó időt, a tavaszt, az elképesztő napi hőmérsékletingadozások olyan időjárási jelenségeket okoznak, amelyek még a sokat látott, idős embereket is meglepik. Olyan szintű jégeső zúdult ugyanis például Miskolcra, hogy az utak másodpercek alatt lettek fehérek, az autókat szintén ellepte a fehérség, mintha hó lett volna. Mindezt dörgés, villámlás mellett.

Soha nem látott jégesőt hozott Borsodban az időjárás / Illusztráció: Unsplash

B**szus, ha ez valakit fejen talán

- hallatszik egy, a jégesőről készült felvételen, míg egy másik, helyi lakos már így nyilatkozott a kedd esti elképesztő időjárásól:

Én ilyet még nem láttam.

A normáltól eltérő, szokatlan meleg azonban nem távozik. Az elkövetkezendő napokban is marad ugyanis a 10 fok körüli nappali átlaghőmérséklet a hajnali mínuszok után. Ez pedig a szervezetünkre is hatással van, közölte Pintér Ferenc meteogyógyász: