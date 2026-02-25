Gyermekük szeme láttára bántalmazta, majd próbálta megölni volt élettársát a miskolci férfi

Egy miskolci férfi letartóztatását rendelték el, miután a gyermekük jelenlétében bántalmazta, majd késsel támadt volt élettársára.

Ezért tartják fogva a bántalmazó férfit

Az információk szerint a férfi és párja 2026. február 17-ig éltek élettársi kapcsolatban. Ekkor a férfi elköltözött a közös lakásból, azonban a személyes tárgyainak egy részét hátrahagyta. Február 21-én tért vissza az ingatlanba, ahol a 10 éves gyermekük is ott tartózkodott - ekkor a férfi a gyermek szeme láttára bántalmazni és rugdosni kezdte a nőt. A sértett a gyermekkel együtt elmenekült, és segítséget hívott, majd a helyszínre kiérkező mentők kórházba szállították.

Az aznapi támadás azonban ezzel nem ért véget: a férfi 14 óra körül egy 8 centiméter pengehosszúságú zsebkésével tért vissza a házhoz. Szóváltást követően a késsel megfenyegette a sértettet, majd amikor a nő a kezével próbálta megvédeni magát, a csuklóján vágás érte, ezt követően ismét sikerült elmenekülnie. Ekkor egy arra haladó mentőautó nyújtott segítséget számára.

A nyomozás eddigi adatai alapján a férfi cselekménye alkalmas lehet az emberölés bűntette kísérletének megállapítására.

A Miskolci Járásbíróság 2026. március 24-ig elrendelte a férfi letartóztatását. A döntés indoklása szerint kiemelkedően súlyos, élet elleni bűncselekményről van szó, amely jelentős büntetési tétellel fenyegetett. A bíróság szerint fennáll a szökés vagy elrejtőzés veszélye, valamint annak a kockázata is, hogy a férfi szabadlábon befolyásolná a bizonyítást. Életvitele és kiszámíthatatlan magatartása miatt a bűnismétlés lehetősége sem zárható ki - írja a BOON.