Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Géza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyermekük szeme láttára bántalmazta, majd próbálta megölni volt élettársát a miskolci férfi

Miskolc
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 08:10
erőszakbántalmazás
A járásbíróság elrendelte a letartóztatását. Az élettársát bántalmazó férfinak emberölés bűntettének kísérlete miatt kell felelnie.
CJA
A szerző cikkei

Egy miskolci férfi letartóztatását rendelték el, miután a gyermekük jelenlétében bántalmazta, majd késsel támadt volt élettársára.

Letartóztatták az élettársát bántalmazó miskolci férfit
Letartóztatták az élettársát bántalmazó miskolci férfit / Fotó: Pexels / Pexels (Képünk illusztráció)

Ezért tartják fogva a bántalmazó férfit 

Az információk szerint a férfi és párja 2026. február 17-ig éltek élettársi kapcsolatban. Ekkor a férfi elköltözött a közös lakásból, azonban a személyes tárgyainak egy részét hátrahagyta. Február 21-én tért vissza az ingatlanba, ahol a 10 éves gyermekük is ott tartózkodott - ekkor a férfi a gyermek szeme láttára bántalmazni és rugdosni kezdte a nőt. A sértett a gyermekkel együtt elmenekült, és segítséget hívott, majd a helyszínre kiérkező mentők kórházba szállították.

Az aznapi támadás azonban ezzel nem ért véget: a férfi 14 óra körül egy 8 centiméter pengehosszúságú zsebkésével tért vissza a házhoz. Szóváltást követően a késsel megfenyegette a sértettet, majd amikor a nő a kezével próbálta megvédeni magát, a csuklóján vágás érte, ezt követően ismét sikerült elmenekülnie. Ekkor egy arra haladó mentőautó nyújtott segítséget számára.

A nyomozás eddigi adatai alapján a férfi cselekménye alkalmas lehet az emberölés bűntette kísérletének megállapítására.

A Miskolci Járásbíróság 2026. március 24-ig elrendelte a férfi letartóztatását. A döntés indoklása szerint kiemelkedően súlyos, élet elleni bűncselekményről van szó, amely jelentős büntetési tétellel fenyegetett. A bíróság szerint fennáll a szökés vagy elrejtőzés veszélye, valamint annak a kockázata is, hogy a férfi szabadlábon befolyásolná a bizonyítást. Életvitele és kiszámíthatatlan magatartása miatt a bűnismétlés lehetősége sem zárható ki - írja a BOON.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu