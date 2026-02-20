Kiderült: erre kell készülni a havazás miatt, mediterrán ciklon kavar be

A koponyeg.hu írja, hogy a mediterrán ciklon miatt nem egyértelmű, hogy mi várható az időjárásban, és ez be is igazolódott: pár napja még szinte országos havazás körvonalazódott, mára viszont kiderült, hogy a mediterrán ciklon pályája folyamatosan módosult.

Illusztráció: Györkő Zsombor/MetFigyelő

A front mozgása északabbra és nyugatabbra tolódott, ezért átrendeződött a csapadékzóna is – vagyis ami tegnap még a fél országot jelentette, ma inkább egy határozott nyugat–kelet különbséget rajzol a térképre.

Az Alpokalján mutatja a legtéliesebb arcát az időjárás, ott vastagodik igazán a hótakaró. Sopron térségében 25-30 centis a hóvastagság, és ez még gyarapodhat.

A középső országrészben vékonyabb hóréteg alakul ki, sőt, vannak helyek, ahol végig eső esik – a tél leginkább marad tartós.

Kőszegen valódi tél uralkodik, a 40 centimétert is elérte a hóvastagság, ez pedig kiemelkedő értéknek számít:

A portál továbbá azt írja, hogy egy markáns nyugati télbetörésről van szó. És hogy mire kell készülni?

Éjszaka a csapadék fokozatosan gyengül és visszaszorul.