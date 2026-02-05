Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Időjárás: a hét további része nem tartogat semmi pozitívat

2026. február 05.
Az esernyő alap kellék. Az időjárás esős lesz.

Az előttünk álló napokban nem várható markáns időjárási fordulat, továbbra is megmarad a borongós csapadékosabb időszak. A felhők főszerephez jutnak, és a hőmérséklet is inkább a tél végi arcát mutatja majd.

Az időjárás a hétvégéhez közeledve is csapadékos marad
Fotó: Köpönyeg.hu

Eső, eső hátán, ilyen lesz az időjárás

Csütörtökön reggel még változó felhőzet jellemzi az időjárást, helyenként rövidebb napos időszakokkal. A délelőtti órákban azonban egyre többfelé megnövekszik a felhőzet, délutánra pedig már túlnyomóan erősen felhős lesz az ég, írja a Köpönyeg. Eleinte csak elszórtan fordulhat elő gyenge eső vagy zápor, ám a nap második felében már több helyen számíthatunk csapadékra. A hőmérséklet általában 5 és 11 fok között alakul, élénk széllel kísérve. 

Pénteken tovább romlik az időjárás. Erősen felhős, párás, több helyen ködös időre van kilátás, ami a reggeli órákban jelentősen rontja a látási viszonyokat. Délutántól főként az ország déli területein alakulhat ki eső, szitálás, miközben a napos időszakok esélye minimális marad. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 8 fok körül alakul, így igazi februári hangulat vár ránk. 

 

