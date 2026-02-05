Időjárás: a hét további része nem tartogat semmi pozitívat

Az előttünk álló napokban nem várható markáns időjárási fordulat, továbbra is megmarad a borongós csapadékosabb időszak. A felhők főszerephez jutnak, és a hőmérséklet is inkább a tél végi arcát mutatja majd.
Csütörtökön reggel még változó felhőzet jellemzi az időjárást, helyenként rövidebb napos időszakokkal. A délelőtti órákban azonban egyre többfelé megnövekszik a felhőzet, délutánra pedig már túlnyomóan erősen felhős lesz az ég, írja a Köpönyeg. Eleinte csak elszórtan fordulhat elő gyenge eső vagy zápor, ám a nap második felében már több helyen számíthatunk csapadékra. A hőmérséklet általában 5 és 11 fok között alakul, élénk széllel kísérve.
Pénteken tovább romlik az időjárás. Erősen felhős, párás, több helyen ködös időre van kilátás, ami a reggeli órákban jelentősen rontja a látási viszonyokat. Délutántól főként az ország déli területein alakulhat ki eső, szitálás, miközben a napos időszakok esélye minimális marad. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 8 fok körül alakul, így igazi februári hangulat vár ránk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.