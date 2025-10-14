Megérkeztek az októberi mínuszok: dermesztő hideg jön, eláruljuk a részleteket

Már javában benne vagyunk az őszi időszakiban. Így nem is csoda, hogy megérkeztek az októberi mínuszok. Már egy ideje az éjszaka alaposan öt fok körülivé hull le az idő, de most már a reggeli fagyal is számolni kell. Az autósok nem fognak örülni a következő időszaknak, hiszen kezdhetik a reggelek kapirgálással és motor járatással.

Októberi mínuszok miatt reggelente fagyhat / Fotó: Pexels

Kedd: Délelőtt többnyire borongós, délután változóan felhős időre számíthatunk. Csak néhol alakulhat ki kisebb eső vagy zápor. A hőmérséklet csökken: reggel 5, délután körülbelül 15 fok valószínű.

Szerda: Napos-gomolyfelhős idő ígérkezik, keleten több napsütéssel. Szórványosan előfordulhat zápor. A reggel kifejezetten hűvös lesz, -2 és +6 fok között alakulhat a hőmérséklet, délután pedig 11 és 17 fok közötti értékekre számíthatunk.

Csütörtök: Többórás napsütés valószínű, csapadék nem várható. A reggeli hőmérséklet -2 és +5, délután 13 és 17 fok körül alakul.

Péntek: A hajnali köd és rétegfelhőzet feloszlását követően több órára kisüthet a nap, gomolyfelhők mellett. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet -1 és +6 fok között, a maximum 13 és 18 fok között várható - írja a Köpönyeg.

Októberi mínuszok Ez a fagyos kezdet jól mutatja, hogy október beköszöntével a nyárias melegnek végérvényesen búcsút inthetünk. A hideg hátterében az északról betüremkedő anticiklon és a magassági hidegörvény áll.



